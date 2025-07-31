客運司機輾死女大生未吊銷駕照 監院要求中市府、交通部、內政部檢討改進

監察院。（資料照）

2025/07/31 10:33

〔記者方瑋立／台北報導〕針對台中巨業客運大客車去年9月輾死女大學生案，監察院今（31）日通過監委賴振昌、王幼玲調查報告，指出台中市交通事件裁決處以「進入司法程序」為由，遲未吊銷肇事駕駛駕照，未落實交通管理與秩序維護。監院要求台中市政府、交通部與內政部確實檢討改進。

監委指出，吊銷駕照屬行政罰法規定之「其他種類行政罰」，行政機關可併行裁處，不應等待刑事判決結果。裁決處未盡速處理吊銷駕照處分，無法落實交通管理及維護交通秩序之目的，核屬失當；另為避免類似情況再發生，交通部允應督促所屬與直轄市政府依規落實。

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另據審計報告，交通事故中自用大型車佔比逐年攀升，大貨車連續3年居事故首位，去年死亡人數更從42人增至70人，顯示高違規駕駛人調訓制度亟待改善。雖遊覽車與貨運三業已有調訓制度，然而訓後仍有重複違規情形，甚至多次再訓，教材亦未針對違規類型調整，無法有效矯正習性。2024年底止，貨運三業調訓952人，仍有154人再違規、126人須再次調訓，機制並不周全。

監委指出，公路總局目前針對高違規駕駛人調訓，僅挑選「闖紅燈」與「高速公路超速」2項違規作為遴選依據，卻忽略「未依規定變換車道」等其他常見致命違規行為，訓練項目設計顯有不足。

現行制度下，駕駛人即使再度違規被再次調訓，仍使用與初訓相同教材，未依違規類型與行為特徵進行調整，導致無法改善駕駛習性，也未掌握駕駛受訓後實際成效，恐形同流於形式，調訓機制亟需檢討強化。

此外，小客（貨）車租賃業事故亦年年增加，去年死傷人數達5060人，其中一般租車人自駕占73.6%，交通部應正視並研擬改善對策。另計程車駕駛在職講習制度因未強制、地方無預算，至今未落實，警政署亦未妥處，無法落實立法意旨，核屬不當。

監委指出，市區與公路客運事故與受傷人數增加，卻未比照遊覽車實施高違規駕駛調訓，難謂允當；而交通部現行講習制度缺乏測驗與結訓標準，成效亦難評估，應予全面檢討改善。

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