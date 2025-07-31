台中市府稱短徵17億 林楚茵打臉：收入超過預算支出200億

立委林楚茵。（資料照）

2025/07/31 10:36

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期網傳「台中近年超徵120億元」，並有普發現金梗圖圖卡廣傳於LINE等相關社群，台中市政府今澄清，從盧秀燕市長上任至2024年，台中地方稅收預算共2739億元，實徵數2722億元，市府近6年地方稅收短徵17億元，所謂「超徵120億」是憑空捏造、以訛傳訛。對此民進黨立委林楚茵表示，台中市府從盧秀燕上任至去年底為止，總收入超過預算支出200億，盧媽媽明明很有錢，偏要裝窮騙市民，沒鬼藏錢幹嘛？

林楚茵在臉書PO文表示，台中市府昨天發新聞稿說「地方稅收」短徵17億，台中市府不想讓市民知道的是，市府的稅收來源包括「地方稅」+「國稅分成」+「統籌分配稅」，加上「被隱藏」的後面2項來源，台中市府從盧秀燕上任至去年底為止，總收入超過預算支出200億，盧媽媽明明很有錢，偏要裝窮騙市民，沒鬼藏錢幹嘛？

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林楚茵指出，國民黨執政縣市錢好多，更惡劣的搶錢大法，國民黨不敢告訴你，去年藍白惡修《財劃法》後，地方的「國稅分成」及「統籌分配稅」都還會再增加，單單營業稅這項目分配比率從40%提升到100%，以今年預算為例，每年將從中央挖走3700多億！

林楚茵直言，既然地方從中央拿了這麼多錢，再加上地方超徵，國民黨的蔣萬安、侯友宜、盧秀燕、張善政、傅氏夫妻將比中央政府更有錢，罷免過關就快發現金！國民黨愛喊「還稅於民」，藍白的政策自己兌現，國民黨執政縣市帶頭做，有錢又不發現金就是「詐騙不要臉」！

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