租金年年漲！ 審計部籲加速「以買代租」外館職務宿舍

監察院審計部發布「113年度中央政府總決算審核報告」。（資料照）

2025/07/31 10:25

〔記者黃靖媗／台北報導〕為了節省租金支出，外交部近年努力提升外館自有率。在租金指數年年攀升，去年度職務宿舍平均租金已較109年度上漲逾2成的狀況下，審計部決算報告建議，外交部應將選址、規模大小相對較具彈性的職務宿舍納入構建計畫，加速以買代租，積極盤點適當國家購置職務宿舍，減少租金負擔。外交部回覆承諾，未來也將館長職務宿舍的購置納入評估及推動。

審計部「113年度中央政府總決算審核報告」指出，外交部為配合政府推動駐外單位合署辦公及統一指揮政策，並減少鉅額租金支出，經行政院於2003年2月同意「外交部購建駐外單位館、宿舍分級表」，推動駐外機構館舍以買代租，並自2018年起簡化為「外交部駐外館處購建館舍清單」，評估擇列優先購置駐外館舍5處，據以擬定館舍購建計畫，每2年滾動檢討。

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據外交部統計，92至113年度共計完成駐紐約辦事處、駐約旦代表處、駐洛杉磯辦事處等10處辦公廳舍，及常駐世界貿易組織代表團、駐約旦代表處等2處館長職務宿舍的購建，加計原有的9處辦公廳舍、28處職務宿舍，去年底自有辦公廳舍及職務宿舍分別共計19處及30處，占駐外機構111處的17.12％及27.03％。

但審計部決算報告指出，外交部自2023年底至今年4月18日止，尚無新增自有館舍，推動進度未有實質進展，且截至2024年底，僅於2003年與2013年增加2處館長職務宿舍，逾10年未新增購職務宿舍，主因為2007年行政院修正分級表時，提出優先規劃購置館舍，暫緩辦理職務宿舍購置等意見。

審計部認為，駐外機構辦公廳舍為與駐在國深化外交、經貿合作，並服務旅外國人及當地僑胞，多座落於市中心且需有相當面積，但館長職務宿舍所需面積較小，且無須位於市中心，標的應該相對易於選擇，因此函請外交部應繼續推動駐外機構辦公廳舍的購建，並在通盤考量下將職務宿舍納入構建計畫，提升駐外機構廳舍自有率，減少租金負擔。

外交部表示，各館舍購置計畫所需預算龐鉅，如近期駐洛杉磯及駐舊金山辦事處購置預算分別逾新台幣11億元及22億元，考量政府財政資源有限，多僅能擇1至2館處分年推動購置，近10年已完成芝加哥、歐盟比利時、泰國、洛杉磯、布里斯本、舊金山及義大利等7處館舍購置案，有具體成效；外交部是依行政院指示優先辦理辦公廳舍購置，未來也將館長職務宿舍的購置納入評估及推動。

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