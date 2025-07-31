罷團籲推補選候選人衝罷免選票 牛煦庭：精準打擊沒用

國民黨立委牛煦庭參加「千秋萬事」節目專訪。（王淺秋提供）

2025/07/31 10:01

〔記者劉宛琳／台北報導〕在大罷免失敗後，罷團呼籲民進黨派選戰操盤手去打8月23的罷免戰，更要求直接推補選的候選人衝罷免票。對此，國民黨立委牛煦庭今上午接受廣播訪問質疑，這顯示罷免團體對於政治的想像還是比較天真，且用極端主義去打一場選戰本身就是不可能的事，只剩幾席精準打擊也沒用。

牛煦庭說，如果民進黨任何一個議員被提早設定為補選候選人進場衝罷免票，對該議員的組織體系就會比較積極，但問題是其他議員的組織體系會積極嗎？因為他們是競爭關係，這有群人憑什麼是你來補選？罷團有點病急亂投醫，要先接受自己的失敗才能冷靜思考，這不是一個理智判斷底下的決策。

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牛煦庭表示，用極端主義去打一場選戰本身就是不可能的事，在民主機制裡之所以讓大家都有選票，其實就是需要那個社會中道的力量，讓選舉有一個比較合理的結果。但最近這一段時間民進黨讓極端主義去果決一切事情本身就很有難，罷免就是其中一個非常典型的問題，結果甚至連自己的支持者都沒有辦法百分之百的說服，這才是最大的問題。

牛煦庭表示，即便823有操盤手助陣，去分析站盤、瞭解選民和選戰光譜，但它的結論一定是沒得搞，因為真正會打選戰的人都知道本來就很難打，幾乎沒有任何機會。事後的角度來看726，幾乎是半個台灣都選舉了，因為有全國關注度，熱起來的時候藍軍的支持者就會出來，造成不同意壓制同意的狀況。

牛煦庭說，民進黨823要精準打擊，但依它來看精準打擊也沒用，當比如說剩8個6個，投票率會下降10%，大家可能過不了25%。而且從頭到尾就沒有正當性的選舉，用技術數是沒有辦法戰勝道的，技術只是輔助。極端主義然讓全世界非得圍繞著你不可，反而脫離了現實的常軌，這是民進黨現在最大的困境。

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