大罷免失利 昔日同事揭葉霸遭遇 盼網友留言幫打氣

潘小雪PO文透露，「葉霸」無辜的被推出檯面，對於罷免結果失利，潘形容「想不透到處推著輪椅出來投票的人如何被組織動員的，他們有在想花蓮發生什麼事嗎？」、「第一次如此接近社會，與現實如此逼近，學科學的葉春蓮不禁連根撼動起來」。（圖擷自臉書）

2025/07/31 12:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕年近80歲的退休教師「葉霸」葉春蓮因表態力挺大罷免，受到不少外界肯定之餘，也遭到不少攻擊，她的好友、台灣當代藝術館前館長潘小雪PO文透露，「葉霸」無辜的被推出檯面，對於罷免結果失利，潘形容「想不透到處推著輪椅出來投票的人如何被組織動員的，他們有在想花蓮發生什麼事嗎？」、「第一次如此接近社會，與現實如此逼近，學科學的葉春蓮不禁連根撼動起來」。她也為此喊話網友，「如果每一個人寫一句話給她，我來收集給她看，至少先讓她知道我們一直都與她在一起，可以嗎？」

潘小雪過去曾是「葉霸」在花蓮花崗國中的同事，她在臉書發文透露，「我那無辜的、苦難的好友葉春蓮。當她很沒尊嚴地被轟出人民的體育館之後，我聯絡她，才知道她還在進行0206大地震集體心理治療，跟大夥在田裡拔草種菜」。

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潘小雪指出，「我回想起四年前鏡頭前第一位爬出倒榻大樓的是她，一臉的驚恐，一夜的死亡經驗讓她突然老了幾十歲」、「現在她又要做集體心理治療了吧？上一次是摸著土地，讓自己不要傾斜倒下，這一次會是什麼樣的治療才能安慰她呢？」

潘小雪表示，罷免失敗後，「我第一個時間想到的是她，後來陸續也有朋友問我她的情況，就是不知道如何安慰她、安慰自己，還有安慰更多的朋友，一時之間覺得好苦」。

潘小雪形容，「地震的無辜，在體育館被驅趕的無辜、被扒糞批判的無辜，被迫走向罷免的領頭羊、抱著必死的決心對著那個人（討厭講出他的名字） 大罵、無時無地要提防那些突然走到面前辱罵的人、無怨無悔的上街頭、七老八十到處奔波開記者會演講」。

潘小雪透露，在罷免前一天晚上的遊行，聲勢浩大，看到沿街的人不斷揮手致意，她內心想著這一次一定會把他罷掉，即使又有一堆人在她前面辱罵也沒再怕。但是一切都事與願違，想不透到處推著輪椅出來投票的人如何被組織動員的，是從哪裡來的，他們有在想花蓮發生什麼事嗎？那些亂七八糟的謊言是如何鋪天蓋地的進入退休老師校長知識分子群組人的腦袋的？

潘小雪指出，「她無辜的被推出檯面，沒有任何個人的利益，第一次如此接近社會，與現實如此逼近，卻無法看清楚人的假面，陽光永遠照不到隱藏在黑暗中不動聲色的盤算，學科學的葉春蓮不禁連根撼動起來」。

潘小雪在文末表示，「我在想，如果每一個人寫一句話給她，我來收集給她看，至少先讓她知道我們一直都與她在一起，可以嗎？」

在發文底下可看到許多支持留言，許多網友感謝葉老師挺身而出，以及對台灣的付出；作家顏擇雅也直言「葉老師為台灣做這麼多，讓我感到慚愧。擁抱你」，也有網友表示「是您帶領花蓮罷團公民，走過這次愛花蓮、護台灣的歷程；您堅毅不屈的精神，鼓勵我們、也給我們最好的示範，謝謝您！」、「感謝您為台灣付出的一切！ 您是我們大家的楷模！ 讓我們繼續努力保護台灣這塊擁有自由、民主、人權的土地」、「謝謝葉老師為了花蓮，身體力行為我們示範。覺醒的種子已經種下，將會出現更多葉老師。」、「看到你每天站在路口 拉票罷免，讓我想起楊逵『壓不扁的玫瑰』，我不能如此消極怠慢，我也要跟你一樣，勇敢面對那群走狗！」

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