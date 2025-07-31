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    金融時報：美國共和黨重量級聯邦參議員將率團訪台

    金融時報今天報導，美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾將於8月率團訪台，韋克爾是美國國會中最堅定支持台灣的盟友之一。總統賴清德去年過境關島期間，也與韋克爾進行視訊會議。（美聯社）

    金融時報今天報導，美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾將於8月率團訪台，韋克爾是美國國會中最堅定支持台灣的盟友之一。總統賴清德去年過境關島期間，也與韋克爾進行視訊會議。（美聯社）

    2025/07/31 11:19

    〔中央社〕金融時報今天報導，美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾將於8月率團訪台，韋克爾是美國國會中最堅定支持台灣的盟友之一。總統賴清德去年過境關島期間，也與韋克爾進行視訊會議。

    英國金融時報（Financial Times）今天引述3名知情人士表示，韋克爾（Roger Wicker）將率團訪台。韋克爾辦公室尚未回應中央社的詢問郵件。

    德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）對金融時報指出，在中國對台灣施壓日益加劇的時刻，美國國會代表團訪台有助重申美國對台灣民主、繁榮與安全的承諾。

    她表示，這同時也向中國發出嚇阻訊息，促進更緊密的經貿關係，並反駁北京及部分台灣人士宣傳的「美國是不可靠夥伴」論述。

    美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）也說，如果韋克爾訪台，「將是非常好的事」，因為他一直大力推動協助台灣加強對中嚇阻。

    美國企業研究所（American Enterprise Institute）亞洲事務專家庫伯（Zack Cooper）表示：「鑑於川普政府近期對中國的讓步，台北的許多人將指望國會來保證台灣對美國仍然重要。」

    他說，在川普政府「要求台灣投資特定防衛能力以加強自衛」之際，這次訪問也將幫助改善美台溝通。

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