該不該放棄823罷免？ 葉耀元分析：不會比726簡單或是更難

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

2025/07/31 10:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免結果不如預期，823罷免投票即將到來。對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元以「因為726沒有成功，所以是不是應該放棄823？」為角度，直言罷免要成功，民進黨在政策跟立場上面把立場往中間選民靠攏，各位可以接受民進黨變得更為中性，變得更為「為了選舉而改變立場」，變得「把勝選當作政策制定的標竿」嗎？如果你想通了這件事，那就會知道為什麼這次大罷免會那麼困難了。

葉耀元在臉書PO文表示，不管現在罷團跟民進黨的關係怎麼變化，目前兩者都是在同一條船上面，也就是站在對抗中共勢力的這條船上面。所以不管是民進黨或是罷團，放棄823等同於放棄跟親中勢力抵抗，而且更會落人口實，被藍白政營把大罷免的正當性完全洗掉。藍白政營怎麼說大家都不意外，但如果中間選民都吃這一套，那2026就很難處理了。

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葉耀元指出，還有選舉其實是充滿不確定性的。726的失敗，並不代表823也完全沒有機會。我並不認為823會比726簡單或是更難，難易度應該是差不多的。有人會說因為罷免的席次比較少，所以能量可以集中，但對於國民黨來說，道理不是也一樣嗎，更何況還有公投案綁大選，造成連鎖效應，難歸難，但是如果不做的話，機率就是零。而且你無法預測在接下來的三個禮拜，國際社會與台灣內部會發生什麼樣的變化。藍白政營在立法院內部的行為只要錯誤的，作為公民的一份子本來就應該要站出來說對的話，做對的事。這跟到底是否會成功，沒有太多的關係。有作有保佑啦。

葉耀元續指，其實經過726的失敗，大家都可以更進一步認清幾個現實，尤其是一般普羅大眾到底是怎麼看待政治這件事。所以現在網路上瘋傳「用你的魔法來對付你」的招數，其實效果還真的蠻好的，畢竟很多選民會搞懂，在普發一萬這件事上，原來國民黨只是在胡說八道而已。

葉耀元補充，但接下來要講另一個問題，這個問題可能大家要先想清楚，看你能不能接受。要在一對一的選舉裡面獲得勝利（不管是總統大選、立委縣市長大選、罷免或公投）要贏得選舉的方式只有一個，那就是贏得「多數人」的票。所以講白了，罷免要成功，民進黨在政策跟立場上面，就要跟選民站在同一陣線。當然這並不是要民進黨變成跟國民黨一樣，而是要民進黨把立場往中間選民靠攏。

葉耀元分析，各位可以接受民進黨變得更為中性，變得更為「為了選舉而改變立場」，變得「把勝選當作政策制定的標竿」嗎？這就好比當初蔡英文喊出中華民國台灣的時候，讓很多獨派人士極為不高興。如果民進黨真的選擇去「普發一萬」，你作為民進黨的支持者，你會繼續支持民進黨嗎？如果你想通了這件事，那就會知道為什麼這次大罷免會那麼困難了。不是誰不夠用力，不是誰不夠盡心，也不是國民黨多有正當性，或是罷免本身根本不得人心。問題的根源是在於：民進黨到底要走哪條路線？

葉耀元直言，老話一句，他是政治學者，中間選民理論是我們所有政治科學的人都會念到的經典文獻。但不是每一個政黨都會走中間路線，因為部分民進黨的支持者，可能也沒有辦法接受這樣的道路，就如同後來為什麼國民黨會分裂出台聯、新黨跟親民黨一樣的道理，政治是選擇，對他來說用是否抗中以及是否增強國防以保衛台灣的主權與民主來判斷政治，但很多人必定不是這樣想的，而這些人的票，對於大罷免的結果有舉足輕重的影響，政治沒有那麼簡單啦。

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