王世堅籲823撤案 翁達瑞：遞衛生紙給他人通常是拉屎的元兇

民進黨立委王世堅。（資料照）

2025/07/31 09:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票，挺罷方潰敗收場，重創台派士氣。8月23日還有第二波投票，民進黨立委王世堅週三（30日）跳出來喊話總統賴清德要求罷團撤案，別再撕裂社會。對此，學者翁達瑞（陳時奮）表示，在這次的大罷免，王世堅的態度曖昧，事後竟還攻擊柯建銘。王世堅的問題就是「做賊喊抓賊」。

翁達瑞在臉書PO文表示，處理完林濁水對沈伯洋的嘲笑，接著我要處理王世堅對柯建銘的攻擊。這件事相對容易，只要轉貼我在2022年11月的舊貼文即可，當時民進黨的地方選舉潰敗，王世堅與高嘉瑜率先跳出來抓戰犯。王世堅把翁達瑞當攻擊目標，翁達瑞如此回覆：「根據我的人生閱歷，滿載的電梯有人放臭屁，第一個開口怒罵的人，通常是放屁的元兇。率先指責他人是規避指責的最佳手法。對，我在說高嘉瑜與王世堅。」

請繼續往下閱讀...

翁達瑞直言，這篇舊文只要小修改即可，完全沒有違和感：翁達瑞先拿掉高嘉瑜（這次她出奇安靜），再把情境從電梯放屁改成遞衛生紙擦屁股：「根據我的人生閱歷，只要組織遭遇重大挫敗，第一個遞衛生紙給他人擦屁股的成員，通常是拉屎的元兇。率先指責他人是規避指責的最佳手法。對，我在說王世堅。」在這次的大罷免，王世堅的態度曖昧，事後竟還攻擊柯建銘。王世堅的問題就是「做賊喊抓賊」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法