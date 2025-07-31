大罷免是反共護台思想啟蒙運動！ 矢板明夫：向台灣下一代展現不放棄的精神

印太戰略智庫執行長矢板明夫。（資料照）

2025/07/31 11:02

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票以挺罷方完敗收場，重創台派士氣，綠營掀起檢討聲浪。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，大罷免運動不僅僅是為了追求眼前的結果，這也是一場宣揚自由民主、反共護台思想的啟蒙運動。

矢板明夫在臉書PO文表示，希望大罷免的同意方對823不要懷憂喪志。別忘了726有多達七席藍委，同意票數都有超過25%門檻。罷不掉他們，只因國民黨把726當作生死存亡之戰，衝出超高投票率。這種亡黨感在823是不可能複製的。所以，我們幹嘛對823悲觀呢！

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矢板明夫指出，何況823有多席藍委，根本是該罷之中的最該罷。南投馬文君一直對國防預算充滿敵意，還曾講過以下名言：「刪光台灣潛艦預算，是向世界宣示和平的決心！等真的要開戰再編預算！」

矢板明夫續指，新店羅明才與中二顏寬恆是哪一種背景，可說人盡皆知。選民允許他們少年得志，然後一任任連任下去，到底是懲罰到自己還是民進黨呢？一邊痛罵社會不正義，一邊支持黑二代當萬年立委，不覺得怪怪的嗎？

矢板明夫直言，當然同意方這陣子會受到一些奚落。不過，想想葉罷在花蓮受到的那種動手動腳的羞辱，我們在網上受一點氣算什麼呢？該講的話還是要講，該做的事還是要做。大家加油！

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