藍營眾望盧秀燕接黨魁 張亞中：是選黨主席還是提前選總統候選人？

國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中。（資料照）

2025/07/31 09:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨已經公布黨主席改選時程，目前藍營最孚眾望的人選為台中市長盧秀燕，但盧尚未表態，早已宣布參選的孫文學校總校長張亞中昨以「是選黨主席，還是提前選總統候選人？」為題在臉書發文表示，黨內許多高層寄望盧秀燕先接黨魁再參選總統，但這次國民黨選舉不是預選2028年總統候選人，而是決定政黨能否重建靈魂的黨主席，總統候選人應該透過公平、公正、公開的初選制度選出，而不是靠「誰先坐上黨主席」來決定，更不能靠黨主席一人拍板。

張亞中表示，過去3次大選國民黨敗選的共同現象，就是黨主席與總統候選人各有權力，黨內想到的解決方法是「人的統一」，於是許多高層寄望民望最高的盧秀燕市長不只參選總統，最好現在就先接黨主席，以避免重蹈雙頭馬車的覆轍，這種想法雖有其理，卻不全面，「黨主席的角色，真的只是總統候選人的從屬工具嗎？ 國民黨是否能在2025年就鎖定2028年的總統候選人？兩年之間政局和社會氛圍難道不會改變？」

請繼續往下閱讀...

「更嚴重的是，這會不會直接限制未來總統候選人的選擇範圍，甚至讓『公平初選』變得形同虛設？」

他主張，總統候選人必須透過公平、公正、公開的初選產生，不該黑箱、主席一人拍板，一旦總統候選人提名確定，黨主席就立即把選戰黨權交給候選人，直到大選結束，以打造「指揮一元、行動一致」的勝選團隊，而不是提前把黨主席當作總統選舉的附庸，而且如果總統候選人勝選，就自動接任黨主席，若敗選，大選結束後即啟動黨主席改選，他承諾如果自己當選主席，任期只到民國117年5月19日。

張亞中強調，只有當政黨重新被選民肯定，再加上一個受民意信任的總統候選人，國民黨才有機會真正重返執政，他請每一位國民黨員自問，「這場黨主席選舉，我們是在提前預選一位『總統候選人或經紀人』，還是在選擇一位能讓國民黨找回靈魂、理念、制度與方向的領導者？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法