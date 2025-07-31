中共滲透威脅台灣 台僑團體籲團結守護民主、面對國際挑戰

包括全美台灣同鄉會等海外台僑團體發出共同聲明，呼籲國人團結面對中共威脅及國際局勢嚴峻挑戰。圖為全美台灣同鄉會去年訪問高雄市政府。（資料照，高市觀光局提供）

2025/07/31 09:19

〔記者林曉雲／台北報導〕大罷免第一波投票落幕，包括全美台灣同鄉會、歐洲台灣協會聯合會、北美洲台灣婦女會、英國曼徹斯特台灣人協會、大溫哥華台灣同鄉會等海外台僑團體發出共同聲明指，台灣的未來不是一次選舉的勝負，面對中共滲透威脅及國際局勢嚴峻挑戰，呼籲國人在投票過後能歸於團結，共同守護民主，繼續為美麗多山的國家努力。

聲明指出，罷免行動是公民團體提出的怒吼，對在野黨立委議事上的失望與不信任，這些聲音應被關注與反省。總統賴清德與政府團隊在憲政機制下依法施政，應獲得應有尊重與空間，可以持續推動內政改革與國際布局，為國家承擔風險與壓力。

請繼續往下閱讀...

全美台灣同鄉會會長陳桂鈴表示，真正對台灣民主造成威脅的是中共政權的壓迫與滲透，在海外可深刻感受中共政權利用各種手段，對民主陣營的威脅，正透過輿論滲透、假訊息操作、政界代理人培養等手段，持續干預台灣內部事務，企圖分化社會、擾亂政局，最終達成其併吞台灣、破壞民主的政治目的。

聲明強調，連結民主陣營，才能在全球變局中讓台灣站穩，台灣目前正與美國進行艱困的關稅、貿易、供應鏈、安全等多邊談判，任何內部政治動盪都將削弱台灣在國際上的談判籌碼與可信度，若在野黨將整個政治資源耗費於對抗行政部門、製造國會亂局，不僅無助民生，更可能使美國及其他民主國家對台的信任與支持出現動搖。

台僑團體共同呼籲，立法院與各政黨應拒絕無端政治操作，回歸公共政策與民生為本；行政團隊應堅守穩健路線，持續推動國家發展與國際接軌，不因干擾動搖信念；社會大眾應警覺認知戰滲透，守住媒體識讀能力，不被政治話術與假訊息操弄；海內外台灣人應彼此支持、理性對話，共同面對來自外部的威脅與挑戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法