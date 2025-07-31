國民黨團提丹娜絲災後重建條例 行政院不跟進

圖為行政院長卓榮泰29日視察台南市白河區甘宅橋淹水情形排水整治。（資料照，行政院提供）

2025/07/31 07:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕丹娜絲颱風侵台重創西南部，國民黨團昨舉行記者會表示，風災24天，行政院長卓榮泰才在嘉義成立前進指揮所。國民黨團上週在立法院院會提出要求行政院儘速提出「丹娜絲颱風災後重建條例」之提案，對此，行政院發言人李慧芝表示，對於丹娜絲颱風風災與西南氣流造成的災損，行政院在第一時間就想方設法投入資源應對，無待提出或通過特別條例就已在進行。

李慧芝表示，政府對於丹娜絲颱風風災與西南氣流造成的災損，在第一時間就想方設法投入資源應對，無待提出或通過特別條例就已在進行，且賴清德總統以及卓揆早在7月6日就到應變中心掌握颱風動態，關心防颱準備工作，賴清德總統與卓揆8日就分別到台南、嘉義關心災情，各部會也積極展開各項清理家園、重建工作，並提供各項災損協助方案。

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李慧芝指出，行政院在本月10日及17日二次的行政院院會都請相關部會提出災後復原進度報告，分別提出針對公共工程災損的「丹娜絲颱風復原重建專案」以及「丹娜絲颱風災害救（協）助事項」專案（含復建專案），並公布「丹娜絲風災家園復原慰助金方案」，以「從優、從寬、從速」為原則協助受災民眾，此外也研擬家園復原「上工津貼補助金」，加速丹娜絲風災災後修復；在此期間，賴總統於10日前往雲林、11日前往台南，卓院長也在本月11日及15日分別前往南投、彰化及台南等災區視察各項救災進度，並在25日及昨（29）日前往台南、嘉義、雲林等地瞭解各地淹水情形。

李慧芝表示，由於丹娜絲颱風所造成的災損尚在復原當中，不過近日因西南氣流所引發的豪大雨對尚未復原的災區已造成二次災害，卓揆認為有必要再加速協助地方民眾家園災後復原工作，加強整合各項資源，因此宣布成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，藉此統合內政部、經濟部、國防部、交通部、環境部、衛生福利部等相關部會資源及業務，全面協助地方一體救援，縮短災後復原的時間，儘速讓民眾恢復正常生活。對於在野黨罔顧事實一再造謠抹黑政院救災不力，政院無法接受。

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