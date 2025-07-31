比照南韓追到蘇格蘭談判對等關稅？ 行政院︰持續與美方磋商

《彭博》29日引述知情人士消息指出，川普團隊已向台灣提出「最佳稅率關稅」，但未明示具體數字，且要求台灣提供更多投資。（路透檔案照）

2025/07/31 07:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國30日宣布對韓國徵收15%的關稅，談判期間，美國總統川普25日至29日訪問蘇格蘭，包括美國商務部長盧特尼克與財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾陪同出訪，南韓的談判團隊急得追到蘇格蘭談判。由於美國對台關稅8月1日大限將至，台灣稅率迄今遲未出爐，我談判團隊日前是否也跟南韓ㄧ樣，追到蘇格蘭談判？行政院昨僅表示，我方持續與美方進行磋商，有相關進展將再適時對外說明。

《彭博》29日報導指出，總統賴清德在過去一週接連遭遇多起備受矚目的政治挫敗，而隨著美國關稅最後期限的臨近，情況可能會進一步惡化。據知情人士透露，川普團隊至今僅向台灣提出「最佳稅率關稅」，但未明示具體數字，且要求台灣提供更多投資；該人士補充說，台方官員推測該稅率為日本獲得的15%左右。

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對此，行政院發言人李慧芝昨僅再度重申，行政院副院長鄭麗君仍在美國華府磋商，台灣將持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的兩原則進行談判。期盼談判能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全四項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作兩項目標。

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