批王鴻薇、中國接力砲轟《零日攻擊》 周軒：還沒上映就一起抹黑

台劇《零日攻擊》還沒上映，國民黨立委王鴻薇昨先發文砲轟，中國國防部昨也在記者會批評該片，讓周軒諷刺「《零日攻擊》都還沒上映，王鴻薇就跟中國國防部一起抹黑，是不是真的很怕啊？」。（資料照）

2025/07/31 09:01

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台劇《零日攻擊》聚焦中國侵台議題，即將在8月2日上映，但影片都還沒播出，國民黨立委王鴻薇昨先發文質疑，稱該部劇是由具有重大爭議的罷團領銜人曹興誠投資，並批中華電信企圖以商業機密掩飾以公共資源參與政治產品。政治工作者周軒發文質疑，中國國防部昨也在記者會批評《零日攻擊》，讓他直呼「就這麼剛好」，他也諷刺「《零日攻擊》都還沒上映，王鴻薇就跟中國國防部一起抹黑，是不是真的很怕啊？」

王鴻薇昨在臉書發文批評，《零日攻擊》是去年至今罷免團體及特定人士一直大賣芒果干的產品，並稱該部劇是由具有重大爭議的罷團領銜人投資，王鴻薇質疑，該片由文策院及中華電信為主要投資人，「政府就投資和補助了1.1億，曹興誠投資2000萬元，那中華電信到底投資了多少？」、「辦公室日前發函詢問中華電信，竟然收到回覆表示投資條件及合約規範是營業秘密，無法提供。」

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王鴻薇也稱，7月26日投票的結果證明了，以抗中保台當神主牌而四處出征、製造對立、抹紅各種異見人士，不為台灣社會所接受。

周軒在臉書發文指出，中國官媒環球時報昨日報導，在中國國防部的記者會提問有關《零日攻擊》這部影集的看法，中國國防部當然把《零日攻擊》批評了一番，根據新聞稿顯示，中國國防部稱，「島內對這部多有抨擊，批評民進黨當局販賣戰爭焦慮，妄圖挑釁引戰」等。

周軒質疑，「就這麼剛好，3小時前，王鴻薇剛好開始攻擊《零日攻擊》，酸投資者曹興誠是『大罷免大失敗領銜人』，說影集內容抹紅別人，還質疑為什麼中華電信不給投資資料？」

對此周軒也反嗆，「笑死人，中華電信是上市公司，妳王大委員想看什麼投資合約啊？」，他也諷刺，倒是《零日攻擊》都還沒上映，王鴻薇就跟中國國防部一起抹黑，是不是真的很怕啊？

周軒在臉書發文指出，中國官媒環球時報昨日報導，在中國國防部的記者會提問有關《零日攻擊》這部影集的看法，根據新聞稿顯示，中國國防部稱，「島內對這部多有抨擊，批評民進黨當局販賣戰爭焦慮，妄圖挑釁引戰」等。（圖擷自臉書）

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