獨家》第二波地方公職、公立教師「專案清查」 25人持中國居住證

政府「專案清查」軍公教有無申領中國身分證、定居證及居住證，第二波鎖定地方公職人員、公立各級學校教師，已於6月底截止。據透露，本次清查無人申辦中國身分證，25人持中國居住證均放棄。（圖擷取自臉書）

2025/07/31 06:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府「專案清查」軍公教有無申領中國身分證、定居證及居住證，第二波鎖定地方公職人員、公立各級學校教師，於6月底截止。據透露，本次清查無人申辦中國身分證，地方政府回報25人持中國居住證，均已放棄；明年1月起查核作業將正式納入人事機制，若不願配合「具結」將無法任公職。

知情官員受訪表示，第二波「專案清查」結果，有兼行政職務的公立學校教師都有「具結」無申領中國身分證，下一階段也會針對私立大學教師進行清查，呼籲凡公立學校教師都應該主動「具結」。

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據統計，第二波清查地方公職人員、公立各級學校教師，沒有人有申辦中國身分證，但有25人申領中國居住證，最後都已主動放棄，現在已無人持有中國居住證。

官員指出，「專案清查」現以宣導為主，但人事制度明年1月起會有變革，該政策將制度化、常態化，正式納入人事機制，成為人事作業一環，屆時軍公教人員要任職，都須進行查核或「具結」無申領中國身分證件。

官員提及，擔任軍公教人員有積極及消極資格，積極資格是要經公職考試合格任用，消極資格是須為我國國民，若有中國身分或曾任中共黨政軍，當然不允許擔任公務員。

「未來無論任官、升官或升等，都會納入查核！」官員說，軍公教人員不得領有中國身分證件，這會納入常態性查核，無論是擬任公職、升官或調到其他機關單位，都會進行查核，看有無申領中國身分證或居住證。若當事人不願配合，不肯填寫查核表，視為未完成人事程序，屆時就無法銓敘。

官員強調，因為涉及國家忠誠問題，擁有中國身分不能擔任公務員和軍職，也不能擔任公立學校教職，未來就是一體納入，如果要升等、升官或進一步銓敘，都須完成查核程序，銓敘部和行政院人事行政總處會去修正落實，明年1月正式上路。

據說明，明年起人事單位會去確認是否符合兩岸條例規定，亦即無申領中國身分證、定居證，「具結」是成本最低方式，若不願意配合，恐影響自身權益，簡單講就是無法銓敘，後果須自行承擔。若隱瞞被查到的話，不僅會喪失公職資格，台灣身分都會一併註銷。

他強調，現在專案清查期間，主動承認持有中國身分證件，可以主動放棄、專案處理，政府會給你機會，不會取消台灣身分。若以後被查到，不僅無法從事公立教職、公職，台灣身分都會被取消，明年1月正式實施，不再是宣導性質。

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