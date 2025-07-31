揭中共及其代理人操弄輿論 賴清德「團結十講」負面聲量破8成

調查分析報告顯示，「團結十講」已引發中共進行高度組織化的認知戰操作，截至7月2日統計，整體聲量達58萬餘則，惟負面聲量高達8成以上，尤以第三場「憲政體制」演說爭議聲量最高，達87.5%。（記者陳鈺馥翻攝）

2025/07/31 07:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統「團結國家十講」6月22日啟動以來，前4講聚焦「國家」、「團結」、「憲政體制」、「國防」等主題。我官方掌握，中共與其代理人對此系列演講，有計畫地進行輿論操弄與心理戰滲透。

調查分析報告顯示，「團結十講」已引發中共進行高度組織化的認知戰操作，截至7月2日統計，整體聲量達58萬餘則，惟負面聲量高達8成以上，尤以第三場「憲政體制」演說爭議聲量最高，達87.5%。

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值得注意的是，中共與其代理人對此系列演講，有計畫地進行輿論操弄與心理戰滲透。據資料觀察，中共系統性運用「邪說」、「新兩國論」、「綠色專權」、「假團結真台獨」等高度情緒性詞彙，透過官媒與異常帳號批量散播，意圖將賴總統個人言論妖魔化、標籤化，造成其立場在國內輿論場中被邊緣化。

報告指出，此種操作在「國家」與「團结」主題演說後特別明顯，社群中對「忽視歷史脈絡」「打掉雜質」等詞句進行二次放大與加工，造成大量誤解與偏見擴散。

根據分析，中共與其輿論系統有意將原本針對外部壓力的正當論述，扭轉為賴總統「刻意升高對抗」、「挑釁北京」的主觀操作。例如在「國防」主題後，社群中出現大量「總統帶頭造謠」、「雙標對待軍人」等爭議訊息，忽略中共自身的軍事威脅與對台打壓行動，試圖重構台灣為挑釁者、北京為被迫反應者的錯置敘事。

「中共借力打力放大內部分岐！」報告剖析操作手法，在「憲政體制」與「團結」兩場演講後，爭訊內容顯示中共特別利用台灣內部政論節目、政治評論者的批評語句，透過剪輯與錯位方式加以重製與擴散。

舉例而言，中共有系統地引用台灣內部對「民主不是多數決」的批評，或對總統失言進行放大處理，塑造政府與民意之間的斷裂假象，進一步削弱社會對憲政體制的信任與穩定。中共更結合異常帳號與影響力代理人，在TikTok、臉書等平台大量推送斷章取義內容，企圖放大社會內部歧見、削弱政府正當性。

報告建議，當北京政權持續以軍事威脅、外交孤立與經濟打壓方式干預台灣內政，任何針對台灣內部團结的努力，都值得社會理性看待，而非隨之起舞落入認知作戰的陷阱。

賴清德總統「團結國家十講」6月22日啟動以來，前4講聚焦「國家」、「團結」、「憲政體制」、「國防」等主題。我官方掌握，中共與其代理人對此系列演講，有計畫地進行輿論操弄與心理戰滲透。（記者陳鈺馥翻攝）

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