王世堅呼籲罷團823撤案 許美華：大立委可曾叫藍白不要撕裂台灣？

王世堅30日呼籲賴清德叫823的罷團撤案。（記者王藝菘攝）

2025/07/31 00:31

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票，挺罷方潰敗收場，重創台派士氣。8月23日還有第二波投票，民進黨立委王世堅週三（30日）跳出來喊話總統賴清德要求罷團撤案，別再撕裂社會。對此，反紫光奇遊團成員許美華直呼對王世堅的發言感到切心，726的結果雖然擺在眼前，他們也不是天真的人，但他們只是堅持做對的事，只求對得起自己。

826將舉行第二波進入三階的7件國民黨立委罷免案，身兼民進黨中常委的王世堅週三中常會前受訪，呼籲賴清德好好想想，823挑戰在即，以大智慧來看、以整體國家利益來看，希望賴清德能夠以國家領導人的高度站出來，寧願得罪罷團的好朋友們，也要很清楚的拜託他們，為了國家的團結，社會不應該再撕裂，請罷團領銜人撤回這個案子，這不代表任何人認輸，而是不應該繼續撕裂。

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對此，許美華30日深夜在臉書發文，「聽到王世堅說什麼不再撕裂社會，叫823罷團撤案，真的很切心。請問王大立委，你在藍白立委聯手毀憲亂政、弱化台灣國防民防、提案中配六改四、不在籍投票要亂台弱台窮台的時候，你有出來說一句，請他們不要撕裂台灣嗎？結果，是成千上萬的志工站出來承擔了這一切！」

「726的挫敗，多少志工傷心流淚，但是，更困難的823七區志工們並沒有因此放棄。明知任務艱難還是決定全力以赴，他們不需要同情，要的是尊重而已。現在叫他們撤案，真的是情何以堪。聽說王立委現在講這些話，可以討好藍白尤其是小草們，這是政治算計，我當然知道，就是因為有這些算計的政客，才更對照出罷團志工的勇氣和熱情。」

許美華寫道，「24+1的成績就在眼前，我們並不天真。我們堅持的是，做對的事，再艱辛也不放棄，對得起自己罷了。823，七區志工們，我們一起燃燒熱情到最後。帶著初心，堅持到底，不要讓世界改變我們。這場公民運動，由我們自己來定義。」

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