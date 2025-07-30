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    首頁　>　政治

    爭取廉政會一審後處分、公平初選 林岱樺：勿被見縫插針為「政治辦案」

    民進黨立委林岱樺今晚出席民進黨廉政會。（記者田裕華攝）

    民進黨立委林岱樺今晚出席民進黨廉政會。（記者田裕華攝）

    2025/07/30 21:57

    〔記者陳昀／台北報導〕有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，涉詐助理費被高雄地檢署以貪污罪起訴，民進黨廉政會今晚開會討論並邀請林到會說明，歷經近3小時討論，仍無法做成決議；據悉，林岱樺會中透過3點說明強調會在法院自證清白，向廉政會爭取循例於一審判決後再處分，希望公平初選，以免被外界見縫插針為「政治辦案」。

    據了解，林岱樺在會中澄清，首先，實際上她被調查的案件僅涉及助理費申報不實，其餘案件（包含公益侵佔）並非被告；第二，檢方起訴內容中質疑其辦公室的「人頭助理」，其中一人已往生，毫無機會表述自身工作內容，另一人則可以明確表述工作內容，也有多人能證明工作事實；第三，5位助理都表明有超額加班事實，案件不僅尚未釐清，也與外界謠傳的案情程度有很大差異。

    林岱樺主張，她已多次表達會全力在法院證明自己的清白，爭取無罪，因此向廉政會爭取，希望比照往例，於一審判決結果出爐後再行處分。她強調，希望正當公平繼續參加初選，若此時被沒收參加初選的權利，反而會讓外界見縫插針，操作成民進黨「政治辦案」，這是對民進黨的傷害。

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