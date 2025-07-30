林岱樺涉貪案討論近3小時 民進黨廉政會：今天無法決議、再開會討論

民進黨廉政會主委邱駿彥。（記者田裕華攝）

2025/07/30 21:35

〔記者陳昀／台北報導〕有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，涉詐助理費被高雄地檢署以貪污罪起訴，民進黨廉政會今晚召開會議並邀請林到會說明，歷經近3小時討論，廉政會主委邱駿彥表示，廉政會無法做成決議，待釐清林岱樺助理是否真實雇用，再進一步討論；他強調，不會等到一審判決，但也不受高雄市長初選影響。

邱駿彥指出，廉政會今天就林岱樺案無法做成決議，因為檢察官起訴的最大重點是詐領助理費，檢方不相信林有實際雇用助理、認定是人頭助理，相關雇用情形廉政會還要查證，也已請林岱樺提供更詳細的資料，所以今天沒有決議；針對這個案子，廉政會已有隨時開會的準備，只要有新證據就趕快開會。

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被問到林岱樺案牽涉高雄市長初選，邱駿彥直言，廉政委員會不考慮這些問題，也不會因為政治問題調整作法，完全依照廉政條例的權限，該怎麼處理就怎麼處理，他保證，廉政會不會受到高雄市長初選的影響，否則處理起來不夠公正，如果到時候真的跟初選衝突，那也不是廉政會考量的。

不過，邱駿彥表示，期程上不會等到一審判決，由於立法院無限延會，再下去可能會等到明年，現階段就是看林岱樺提出的證據，進一步開會決議。

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