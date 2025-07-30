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    民進黨廉政會討論助理費案 林岱樺：檢調有罪推論、羅織罪名

    有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，涉詐領助理費被高雄地檢署以貪污罪起訴，民進黨廉政會今晚召開會議並邀林到會說明。（記者陳昀攝）

    有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，涉詐領助理費被高雄地檢署以貪污罪起訴，民進黨廉政會今晚召開會議並邀林到會說明。（記者陳昀攝）

    2025/07/30 21:32

    〔記者陳昀／台北報導〕有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，涉詐領助理費被高雄地檢署以貪污罪起訴，民進黨廉政會今晚召開會議並邀林到會說明。歷經近3小時討論，林岱樺會後受訪表示，檢調偵訊過程是有罪推論、羅織罪名，其實有利證據多於不利證據，她有信心在法院自證清白，也期待廉政會結果。

    林岱樺下樓時神情輕鬆，接受媒體訪問表示，非常感謝廉政會讓她有機會充分說明，今天針對3點，首先，助理費與加班費爭議，並非報載的基金會（案），她也未因基金會被起訴。第二，助理費爭議牽涉2人，當中1人已往生，閱卷後也發現筆錄有重大瑕疵；另一位助理則是她的弟妹，有多位證人能證明她有實質從事助理工作。

    林岱樺說，加班費部分，5位助理在檢調偵訊過程，都於第一時間表明有超額加班事實。基於前述3點，她對自己非常有信心，未來能在法院證明清白。

    被問到如被停權還會繼續參選嗎？林岱樺表示，她不回應臆測、假設性問題。至於是不是被冤枉？她也忍不住感嘆，過程確實覺得檢調是有罪推論，將起訴、羅織罪名視為天職，其實她的有利證據多於不利證據，因此非常有信心在法院證明自己的清白。

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