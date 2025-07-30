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    賴清德挺823罷團 民眾黨：勿執迷不悟硬幹到底、拉國家陪葬

    總統賴清德今日說，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行，一起走完最後一哩路。 民眾黨呼籲，賴總統切勿「執迷不悟、硬幹到底」，拉著整個國家來陪葬。（民進黨提供）

    總統賴清德今日說，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行，一起走完最後一哩路。 民眾黨呼籲，賴總統切勿「執迷不悟、硬幹到底」，拉著整個國家來陪葬。（民進黨提供）

    2025/07/30 20:56

    〔記者林哲遠／台北報導〕面對8月23日第二波罷免投票，總統賴清德今日說，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行，他要請中央黨部與各地黨公職，全力支援公民團體，一起走完最後一哩路。 民眾黨呼籲，賴總統以蒼生為念、以百姓為重，請將國家利益放在第一位，切勿「執迷不悟、硬幹到底」，拉著整個國家來陪葬。

    民眾黨表示，賴總統應對這段時間大惡罷造成的社會撕裂與對立，向全國人民道歉；然而今天賴總統依舊將政黨利益置於國家利益之上，心中根本沒有百姓，這也顯示賴總統只願做民進黨的總統，根本無心當個全民總統。

    民眾黨強調，726「大罷免大失敗」就是一次「民意」的展現，老百姓對大惡罷所產生的衝突感到非常厭惡及疲倦，賴總統不聽建言、不顧自家立委呼籲「以總統高度請領銜人撤回罷免」，仍一意孤行要讓鬧劇繼續下去，只會讓台灣繼續空轉內耗，陷入政治惡鬥的無限迴圈。

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