貝里斯冷凍白蝦水產品 今起開放零關稅輸台

外交部表示，樂見台貝經貿合作再創新猷，並將持續協助友邦引進高品質農漁產品予我國人。（資料照）

2025/07/30 19:45

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣與友邦貝里斯近年來積極推動開放貝里斯白蝦輸台。我國政府宣布自今（30）日起全面開放貝里斯冷凍白蝦等水產品輸台，外交部表示，樂見台貝經貿合作再創新猷，並將持續協助友邦引進高品質農漁產品予我國人。

外交部說明，自2022年1月台灣與貝里斯簽署「台貝經濟合作協定」（ECA）生效以來，兩國經貿關係持續成長，有鑑於台灣消費市場每年對白蝦需求量約3萬公噸，國內產量不足，需仰賴國外進口，而近年我國政府積極推動開放貝里斯水產品輸台，歷經雙方不斷努力，貝里斯水產品已通過我國食品輸入系統性查核，並自30日起開放貝里斯冷凍白蝦等產品輸台且享零關稅，具體展現我國與友邦互惠共榮的經貿外交雙贏成果。

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外交部表示，外交部與經濟部國貿署、農業部防檢署、衛福部食藥署等機關共同在「總合外交」政策下推動「榮邦計畫」，並透過「中美洲經貿辦事處」（CATO）籌組「貝里斯智慧漁業商機考察團」，將於今年8月赴貝里斯採購白蝦並考察投資智慧漁業養殖商機，進一步提升與友邦經貿交流與開發投資商機，也讓雙方互惠互利的成果歸兩國人民所共享。

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