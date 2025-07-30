為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    貝里斯冷凍白蝦水產品 今起開放零關稅輸台

    外交部表示，樂見台貝經貿合作再創新猷，並將持續協助友邦引進高品質農漁產品予我國人。（資料照）

    外交部表示，樂見台貝經貿合作再創新猷，並將持續協助友邦引進高品質農漁產品予我國人。（資料照）

    2025/07/30 19:45

    〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣與友邦貝里斯近年來積極推動開放貝里斯白蝦輸台。我國政府宣布自今（30）日起全面開放貝里斯冷凍白蝦等水產品輸台，外交部表示，樂見台貝經貿合作再創新猷，並將持續協助友邦引進高品質農漁產品予我國人。

    外交部說明，自2022年1月台灣與貝里斯簽署「台貝經濟合作協定」（ECA）生效以來，兩國經貿關係持續成長，有鑑於台灣消費市場每年對白蝦需求量約3萬公噸，國內產量不足，需仰賴國外進口，而近年我國政府積極推動開放貝里斯水產品輸台，歷經雙方不斷努力，貝里斯水產品已通過我國食品輸入系統性查核，並自30日起開放貝里斯冷凍白蝦等產品輸台且享零關稅，具體展現我國與友邦互惠共榮的經貿外交雙贏成果。

    外交部表示，外交部與經濟部國貿署、農業部防檢署、衛福部食藥署等機關共同在「總合外交」政策下推動「榮邦計畫」，並透過「中美洲經貿辦事處」（CATO）籌組「貝里斯智慧漁業商機考察團」，將於今年8月赴貝里斯採購白蝦並考察投資智慧漁業養殖商機，進一步提升與友邦經貿交流與開發投資商機，也讓雙方互惠互利的成果歸兩國人民所共享。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播