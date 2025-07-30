女嗆聲葉元之遭酸民持續羞辱 新北議員：恐涉霸凌應自重

針對嗆聲葉元之的選民在726後仍持續遭到攻擊、羞辱，市議員黃淑君（見圖）、陳乃瑜呼籲尊重、包容多元聲音。（翻攝自黃淑君臉書）

2025/07/30 19:39

〔記者黃子暘／新北報導〕726首波大罷免投票，24席藍委罷免案全數不通過，24日晚間新北市藍委葉元之直播拜票時，一名女子上前質疑葉超過晚上10點仍從事競選活動，事後這名女子持續遭部分媒體與網路酸民攻擊、羞辱長相。新北市議員黃淑君、陳乃瑜今（30日）呼籲，相關舉動可能已涉及霸凌，希望各界自重，尊重、包容多元聲音。

陳乃瑜、黃淑君說，當事女子持續遭到留言騷擾，「甚至有以媒體公器針對個別公民批判，以負面文字形容女子容貌」，這可能已涉及霸凌、騷擾。

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陳乃瑜表示，726之後希望大眾理性對話、拒絕霸凌，使台灣達成友善、包容，呼籲各界自重，勿以媒體社會公器資源對付一名基層公民。

黃淑君指出，地方經營難免會遇到不一樣的聲音，國民黨陣營無需炒作又追殺，甚或動用各種社群平台持續攻擊，試圖讓當事人噤聲，盼給予一些空間。

24日晚間，葉元之直播拜票時，一名女子上前質疑葉超時競選、認為晚間10點以後不能再從事競選；葉元之則希望對方回去看清楚法條。

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