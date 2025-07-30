為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    女嗆聲葉元之遭酸民持續羞辱 新北議員：恐涉霸凌應自重

    針對嗆聲葉元之的選民在726後仍持續遭到攻擊、羞辱，市議員黃淑君（見圖）、陳乃瑜呼籲尊重、包容多元聲音。（翻攝自黃淑君臉書）

    針對嗆聲葉元之的選民在726後仍持續遭到攻擊、羞辱，市議員黃淑君（見圖）、陳乃瑜呼籲尊重、包容多元聲音。（翻攝自黃淑君臉書）

    2025/07/30 19:39

    〔記者黃子暘／新北報導〕726首波大罷免投票，24席藍委罷免案全數不通過，24日晚間新北市藍委葉元之直播拜票時，一名女子上前質疑葉超過晚上10點仍從事競選活動，事後這名女子持續遭部分媒體與網路酸民攻擊、羞辱長相。新北市議員黃淑君、陳乃瑜今（30日）呼籲，相關舉動可能已涉及霸凌，希望各界自重，尊重、包容多元聲音。

    陳乃瑜、黃淑君說，當事女子持續遭到留言騷擾，「甚至有以媒體公器針對個別公民批判，以負面文字形容女子容貌」，這可能已涉及霸凌、騷擾。

    陳乃瑜表示，726之後希望大眾理性對話、拒絕霸凌，使台灣達成友善、包容，呼籲各界自重，勿以媒體社會公器資源對付一名基層公民。

    黃淑君指出，地方經營難免會遇到不一樣的聲音，國民黨陣營無需炒作又追殺，甚或動用各種社群平台持續攻擊，試圖讓當事人噤聲，盼給予一些空間。

    24日晚間，葉元之直播拜票時，一名女子上前質疑葉超時競選、認為晚間10點以後不能再從事競選；葉元之則希望對方回去看清楚法條。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播