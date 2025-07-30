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    中共稱已取代ROC包括對台主權 陸委會：PRC從未治理台灣

    中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    2025/07/30 19:02

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴總統「團結十講」強調「中華人民共和國從未統治台灣」，陸委會日前提及，「台灣從1945年後一直是中華民國統治，中華民國（ROC）和中華人民共和國（PRC）互不隸屬」。國台辦今日宣稱，1949中華人民共和國政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，包括對台灣的主權。陸委會駁斥，中華人民共和國自1949年以來從未治理過台灣，也無權代表台灣，這是客觀事實，也是台海現狀。

    中國國台辦發言人陳斌華在例行記者會宣稱，台灣問題的歷史經緯清清楚楚，台灣是中國一部分的法理事實明明白白。賴清德的謬論既沒有歷史法理依據，也不符合客觀事實。

    陳斌華指出，1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。

    陳斌華更說，民進黨當局昧於事實，信口雌黃，一再兜售兩岸「互不隸屬」的謬論、謊言，只會加劇台海形勢緊張，只會破壞台海和平，只會給台灣同胞帶來深重災禍。

    陳嗆言，不管他們說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國領土不可分割的一部分的事實，都阻擋不了「祖國必然統一」的大勢。

    對此，陸委會表示，中華民國作為主權獨立的國家，已經持續繁榮、發展114年，不曾跟世界上任何一個國家存在隸屬關係，而中華人民共和國自1949年以來從未治理過台灣，也無權代表台灣，這是客觀事實，也是台海現狀。

    陸委會指出，再次呼籲中方務實面對中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實，與台灣民選合法政府進行有意義的對話，如此方有助於兩岸關係正向發展。

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