國台辦嗆「識讀中國」扭曲青年認同 陸委會斥：依歷史事實編寫

教育部長鄭英耀（左2）日前表示教育部已完成13篇識讀中國補充教材、114學年上路。中國國台辦今天聲稱「識讀中國」是妄圖利用台獨教材割斷兩岸歷史文化聯結；陸委會駁斥，絕對實事求是，依歷史事實編寫。（資料照，記者林曉雲攝）

2025/07/30 18:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部完成13篇「識讀中國」教材審查，預計114學年上路。中國國台辦今天聲稱是「妄圖利用台獨教材割斷兩岸歷史文化聯結，造成台灣青年一代歷史記憶混亂和國家認同扭曲」；陸委會駁斥，絕對實事求是，依歷史事實編寫。

陳斌華在國台辦例行記者會上批評，「民進黨當局」頑固堅持台獨分裂立場，大搞去中國化，罔顧歷史，歪曲事實，「妄圖利用台獨教材割斷兩岸歷史文化聯結，造成台灣青年一代歷史記憶混亂和國家認同扭曲」。

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陸委會表示，我國教育部現行「十二年國民基本教育課程綱要」（108課綱）在社會公民領域及全民（國防）教育領域，為培養學生民主素養與國際觀，原已納入認識中國大陸、國際及兩岸情勢之內容。

陸委會說，教育部邀集專家學者，依循課綱結合學術專業，就中共政權的性質、兩岸關係及國際最新情勢，依據客觀事實，提供教學補充教材，協助教師教學更為活潑並與時事結合，絕對實事求是，依歷史事實編寫。

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