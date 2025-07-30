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    賴清德表態823罷免與公民並肩同行 台中3罷團：奮戰到最後

    中三拒瓔志工在街頭宣傳大罷免。（記者張軒哲攝）

    中三拒瓔志工在街頭宣傳大罷免。（記者張軒哲攝）

    2025/07/30 20:10

    〔記者張軒哲、歐素美／台中報導〕由公民團體發起的大罷免，726第一波投票面臨25案均未過的大挫敗，第二波的823罷免案下月登場，兼任民進黨主席的總統賴清德表示，面對823罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行，一起走完最後一哩路，請中央黨部及各地黨公職全力支援。「中二解顏」等罷團認為，罷團會繼續努力，信心不會被擊垮。

    「中二解顏」指出，罷免不是對立，而是民主的一部分，小小的公民，面對的是龐大的家族力量，雖然能力有限，但依舊會努力堅持。也期盼民進黨更用力投入，傾聽地方的焦慮與期待，一起把8月23日的改變機會推向成功

    中三拒瓔發言人connie表示，罷團樂見政黨與公民同行，展現出對民主自由社會的支持，無論如何，還是會持續與鄉親對話，力求讓更多鄉親明白這一年來國民黨和民眾黨把持的國會，對人民的生活將會造成多大的影響。

    中八罷免江啟臣領銜人廖芝晏表示，謝謝賴清德的宣示，謝謝民主進步黨，始終願意站在公民身邊，一路走來，從不怕輸，尤其是823投票的7區的公民罷團面臨壓力從一開始就很巨大，會奮戰到最後一刻！

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