館長的「中國人價值」絕非台灣主流民意 黃光芹向民眾黨撂下這句話！

媒體人黃光芹槓上館長。（資料照，觀點芹爆戰提供）

2025/07/30 19:16

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近期各種捧中貶台言行，不只台派看不下去，與民眾黨友好的媒體人黃光芹也公開質疑館長的立場，指責其中國認同，讓目前人在中國澳門的館長氣得在直播中開嗆。對此，黃光芹今傍晚又PO文回擊館長，並向民眾黨撂話，如果認同館長的舔中論述，那即日起就將之列為黨綱，一直通往2028，她和同為媒體人的丈夫楊文嘉將不再置喙。

黃光芹本月28日在自己主持的廣播節目訪問民眾黨主席黃國昌時，談及民眾黨未來方向等議題，提到白營指標人物館長近期各種捧中貶台，甚至是726大罷免投票前夕脫口稱要發起「讓全台灣人都變中國人」的革命等離譜言論，還批評館長把大罷免當作他到中國做生意的「投名狀」，要求黃國昌做出評論解讀。

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她直言，館長的粉絲與民眾黨支持者高度重疊，館長的政治傾向將影響未來白營的路線，民眾黨對館長這些言行若繼續「全黨噤聲」，沒有展現任何態度，勢必衝擊到白營的核心價值。不過黃國昌的回應被認為都是在避重就輕。

這讓現在人在澳門的館長相當不爽，開直播怒噴黃光芹「下流」、「跟綠媒水準百分之百像」，把他的兄弟黃國昌放在架子上火烤，「說得好像我一副舔共的樣子，什麼叫舔共？！」

對此，楊文嘉昨晚在YT頻道「萬事通事務所」節目上替老婆黃光芹抱不平，開槓館長的「中國人論」，直言這種論述如果有利2028總統大選，那台灣任何一個政黨不妨就拿來天天講，但台灣的現實是承認自己是台灣人的人高達77％，認為「我是台灣人、也是中國人」和「我是中國人」，各只佔1成，甚至1成不到。

楊文嘉質問館長，「生在台灣、長在台灣，說自己是台灣人，有何困難？從文化歷史血緣上可以說自己是『中國人』，但中華人民共和國1949年成立，難道館長認為中華民國國民，等同於『中國人』？說自己是台灣人，就要被打成台獨份子嗎？台灣人、中華民國國民，全都是台獨嗎？況且，現在台獨建國了嗎？」

楊文嘉表示，他和黃光芹不反對館長去中國做生意，但是當館長密集發表政治言論時，要考量是否傷及民眾黨，是否違背柯文哲創黨以來所持的兩岸主張，如果「中華民國國民就是中國人」的論述，白營照單全收，那跟統促黨有什麼差別？

黃光芹今傍晚也在臉書發文，「我們在講如何取得2028勝選，並希望釐清民眾黨的兩岸路線，館長卻一直強調私人情感，或質疑我身為媒體人的採訪權，使問題難以聚焦。黃國昌是民眾黨的黨主席，不問他要問誰？難不成國昌必由館長所獨攬？況且我有給訪綱，10題中的第8題，本就問得尖銳，也事前徵詢他，他同意接問。由黃代為釐清，是哪裡有問題？館長怒火中燒的理由何在？」

「館長不必急著把我打成台獨同路人，或帶風向把我歸類為綠媒。因為我是怎麼樣的媒體人，這根本無需論辯。反倒是之前館長標榜自己是台獨，在首次大陸行間遭遇中國公民挑戰時，即碰到同樣的問題。他是等到上了車後，才表明自己是中華民國國民。那又是什麼原因在短時間迅速位移，綿密抛出中國人論？並宣示在大罷免後發動革命？如果他指控我為台獨，那他過去是什麼？現在又打算往哪裡去？該說清楚、講明白的是他。」

她接著說：「因為館長近期發表突兀言論，始終環繞在意識型態上，我們才與他論辯。但當我們挑戰他的驟變，並提出台灣主體性和主流價值，他顯然聽不懂，只好借他人的協作，抛出完全不相干的『人民價值』。這是兩個完全不同的問題。和館長相比，我和楊文嘉可能更能體會何謂『人民價值』，並確知館長所標舉的『中國人價值』，絕非台灣主流價值，更不是所謂的『人民價值』。」

「館長一再否認我所謂『西進投名狀』的質疑乃空穴來風。楊文嘉特別調出媒體之前的報導，反問：『大罷免的成敗，跟你去大陸作生意，有何關聯？為何守住大罷免，就能很驕傲、很光榮過去？』館長似乎避重就輕。館長雖有驚人的網路影響力，但可能錯以為流量就等於選票；以及與他立場相同的網軍、網紅、政治人物、甚至大陸人，共同聲援他或圍剿我們，就明顯壓制了我們。不對！我們昨天已提出民調數據證明，何謂台灣最大公約數，只希望他能成就大局，而不只關注他的事業。」

最後黃光芹表示，「我們和館長的養成不同，論述基礎也有明顯落差。他急需一名政治幕僚輔佐他，否則只靠他過去的套路，或對人口不擇言，恐無法支撐他目前的處境。未來局勢，不是館長或我們能夠擺佈。如果不積極排除可能的不利因素，結局早可預見。最後套一句我過去老長官王健壯的論述，以供參考，『兩岸關係不能無差別的歸罪中國，更不能無原則的擁抱中國！』館長不能只說一半。以後館長再說什麼，我們都不再回應。如果認同館長的中國人論，各政黨和政治人物可以自今天起跟著搖旗吶喊，並列為黨綱，一直通住2028，我們不會再加置喙。」

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