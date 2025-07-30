救災優先！中南部豪雨成災 賴清德明停開氣候變遷委員會

總統賴清德主持的「健康台灣推動委員會」委員會議，明天停開一次。（資料照，總統府提供）

2025/07/30 18:17

〔記者陳昀／台北報導〕連日來西南氣流帶來豪雨，造成中南部多處嚴重淹水，總統府今天宣布，賴總統已指示以防救災工作為最優先要務，原訂明天召開的「國家氣候變遷對策委員會」停開一次。

賴清德總統上任後宣布總統府成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會3大任務型編組，每月輪流召開會議，集結產官學與民間展開對話。總統府今天稍早宣布，受中南部豪大雨影響，賴總統指示以防救災工作為最優先要務，原訂7月31日召開的國家氣候變遷對策委員會停開一次。

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兼任民進黨主席的賴清德總統稍早也在中常會表示，對於連日來西南氣流帶來的豪雨，造成中南部多處嚴重淹水，他昨天已前往中央災害應變中心聽取災情簡報，並責成國軍全力投入清理與復原工作；行政院長卓榮泰也親赴雲嘉南等地，了解災情、督導防災救災工作，確保中央與地方攜手同心，全力抗災。

賴清德說，對於丹娜絲颱風來襲，農漁業、電力、通訊嚴重損害，更造成3萬多戶住宅受損，為了加速雲嘉南地區的重建修復，他和卓榮泰院長討論後，已請行政院政務委員陳金德召集成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，也希望由工程相關機關會同地方政府協調、調度承攬中央工程相關機關的業者，積極投入重建工作，儘速協助民眾重建家園。

賴清德也責成中央黨部和各地黨公職攜手合作，全力配合政府在地方上的各項救災行動，協助所有受災民眾早日度過難關。

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