為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「超徵」120億網路發酵 中市府列數據：是短徵

    網傳「台中近年超徵120億元」，並有梗圖廣傳於LINE等相關社群，中市府澄清是網路謠言。（市府提供）

    網傳「台中近年超徵120億元」，並有梗圖廣傳於LINE等相關社群，中市府澄清是網路謠言。（市府提供）

    2025/07/30 18:46

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕近期網傳「台中近年超徵120億元」，並有普發現金梗圖圖卡廣傳於LINE等相關社群，台中市政府今澄清，從盧秀燕市長上任至2024年，台中地方稅收預算共2739億元，實徵數2722億元，市府近6年地方稅收短徵17億元，所謂「超徵120億」是憑空捏造、以訛傳訛。

    台中市府指出，稅收並非隨意徵收、更非市府任意調整，是依照中央制定的地方稅法與地方稅自治條例，精準編列、依法執行，這些虛構數字的流傳嚴重誤導市民，傷害台中市財政公信力與市民對公共預算的信任。

    市府說，政府稅收分兩大類，第一類是國稅（如所得稅、營業稅、遺產及贈與稅等），由中央的國稅局負責徵收，收入進國庫；另一類是地方稅，包括印花稅、使用牌照稅、地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、娛樂稅等，才是由市府的地方稅務局負責徵收，收入則進市庫。

    市府表示，俗稱稅收超徵其實是實徵數大於預算數，換句話說，俗稱短徵也就是稅收的實徵數少於預算數。

    市府補充，依市府歷年總決算資料顯示，2019年地方稅收預算429億元、實徵467億元，超徵38億元；2020年地方稅收預算430億元、實徵477億元，超徵47億元；2021年地方稅收預算460億元、實徵468億元，超徵8億元。

    2022年地方稅收預算480億元、實徵440億元，短徵40億元；2023年地方稅收預算490億元、實徵405億元，短徵85億元；2024年地方稅收預算450億元、實徵465億元，超徵15億元。台中近6年地方稅收預算共2739億元，實徵數為2722億元，合計短徵17億元。

    盧市府公布近6年地方稅收數據表示，這些虛構數字的流傳嚴重誤導市民，傷害台中市財政公信力與市民對公共預算的信任。（資料照，記者蔡淑媛攝）

    盧市府公布近6年地方稅收數據表示，這些虛構數字的流傳嚴重誤導市民，傷害台中市財政公信力與市民對公共預算的信任。（資料照，記者蔡淑媛攝）

    中市府公布近6年地方稅收實徵數為2722億元，短徵17億元。（中市府提供）

    中市府公布近6年地方稅收實徵數為2722億元，短徵17億元。（中市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播