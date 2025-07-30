「超徵」120億網路發酵 中市府列數據：是短徵

網傳「台中近年超徵120億元」，並有梗圖廣傳於LINE等相關社群，中市府澄清是網路謠言。（市府提供）

2025/07/30 18:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕近期網傳「台中近年超徵120億元」，並有普發現金梗圖圖卡廣傳於LINE等相關社群，台中市政府今澄清，從盧秀燕市長上任至2024年，台中地方稅收預算共2739億元，實徵數2722億元，市府近6年地方稅收短徵17億元，所謂「超徵120億」是憑空捏造、以訛傳訛。

台中市府指出，稅收並非隨意徵收、更非市府任意調整，是依照中央制定的地方稅法與地方稅自治條例，精準編列、依法執行，這些虛構數字的流傳嚴重誤導市民，傷害台中市財政公信力與市民對公共預算的信任。

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市府說，政府稅收分兩大類，第一類是國稅（如所得稅、營業稅、遺產及贈與稅等），由中央的國稅局負責徵收，收入進國庫；另一類是地方稅，包括印花稅、使用牌照稅、地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、娛樂稅等，才是由市府的地方稅務局負責徵收，收入則進市庫。

市府表示，俗稱稅收超徵其實是實徵數大於預算數，換句話說，俗稱短徵也就是稅收的實徵數少於預算數。

市府補充，依市府歷年總決算資料顯示，2019年地方稅收預算429億元、實徵467億元，超徵38億元；2020年地方稅收預算430億元、實徵477億元，超徵47億元；2021年地方稅收預算460億元、實徵468億元，超徵8億元。

2022年地方稅收預算480億元、實徵440億元，短徵40億元；2023年地方稅收預算490億元、實徵405億元，短徵85億元；2024年地方稅收預算450億元、實徵465億元，超徵15億元。台中近6年地方稅收預算共2739億元，實徵數為2722億元，合計短徵17億元。

盧市府公布近6年地方稅收數據表示，這些虛構數字的流傳嚴重誤導市民，傷害台中市財政公信力與市民對公共預算的信任。（資料照，記者蔡淑媛攝）

中市府公布近6年地方稅收實徵數為2722億元，短徵17億元。（中市府提供）

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