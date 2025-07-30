申請「大罷免大成宮」商標為盈利？ 柯建銘轟藍營「鬼扯蛋」

民進黨團總召柯建銘表示，註冊商標是正常的預防性措施，若被國民黨註冊，還要花錢跟藍買專利。（資料照）

2025/07/30 17:45

〔記者李文馨／台北報導〕726第一波大罷免全盤皆墨，民進黨團總召柯建銘被指6月就將「大罷免大成宮」註冊為商標，藍營更質疑想發財。柯建銘表示，這是正常的預防性措施，若被國民黨註冊，還要花錢跟藍買專利；對於盈利指控，他則轟「國民黨在鬼扯蛋」。

媒體人謝寒冰今日在臉書貼出一份商標註冊資料指出，柯建銘在今年6月5日就為「大罷免 大成宮」提出商標註冊申請，「準備狠狠削一票」。國民黨立委王鴻薇隨後也發文說，「大罷免大失敗，想發財一場空。白忙一場，商標轉眼成笑話。」

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柯建銘：預防性措施 防藍營搶註冊得買專利

柯建銘受訪表示，這是正常的預防性措施，如果沒有註冊商標的話，到時候國民黨拿去註冊，罷免活動、小物都不能用，甚至還要花錢跟國民黨買專利，「這是預防性措施，歡迎大家使用。」

對於藍營批評他想藉此盈利，他則回應，「你有看到我拿去做盈利？沒有啊，我還做帽子、旗子送給人家，國民黨在鬼扯蛋。」

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