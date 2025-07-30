落實市長「還錢於民」 綠議員提案中市府普發現金5萬

民進黨議員蔡耀頡、周永鴻提案要求市府普發五萬元。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/30 17:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕普發現金全國發酵，民進黨中市議員周永鴻與蔡耀頡今天提案，要求市府還稅於民，普發現金5萬元，不僅能實質協助市民、振興地方消費，更是落實市長盧秀燕的「普發現金、還錢於民」主張。蔡耀頡說，明天可達到3人，就可送到議會，要求在9月份的臨時會審查；市議會表示，依程序辦理。

市府則指出，嚴正澄清「台中近年超徵120億元」說法，從盧秀燕市長上任至2024年，台中地方稅收預算共2739億元、實徵數2722億元，市府近6年地方稅收短徵17億元，所謂「超徵120億」為憑空捏造、以訛傳訛。

請繼續往下閱讀...

蔡耀頡與周永鴻今天下午共同提案，要求市府普發現金5萬元，表示盧秀燕市長任內近7年期間，市庫超徵收入高達415億，總售出的市地價值超過1023億，加上財劃法修正後，台中市每年預算可再增加262億，以上合計至少有1700.11億，台中市有286萬市民，平均每位可分得5萬9444元；普發5萬共需1430億，所以除了本預算外，還有超過270億可以繼續建設台中，不用擔心財政問題。

蔡耀頡、周永鴻也指出，盧秀燕應順應民意，普發每位市民5萬元，不僅能實質協助市民、振興地方消費，更是落實盧市長一貫主張「普發現金、還錢於民」政治信念的最佳時機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法