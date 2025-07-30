藍營控柯建銘申請「大罷免大成宮」商標為營利 周軒曝真相！

民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2025/07/30 18:07

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免大失敗後，民進黨立院黨團總召柯建銘成為藍白圍剿箭靶，部分綠營人士也直指他是重點檢討對象。親藍名嘴謝寒冰今日爆料，挺罷方的SLOGAN「大罷免 大成宮」竟被柯建銘拿去註冊商標，質疑老柯利用公民想要「狠削一票」。對此，柯建銘助理周軒澄清，柯建銘之所以會註冊商標，是為了全國罷團宣傳方便，這次所有印製該SLOGAN的周邊皆為無償提供，甚至帽子、旗子等物都是柯建銘借錢去做的，並沒有「狠削一票」、「狠撈一筆」這種事。

謝寒冰今天（30日）在臉書PO出一張商標註冊圖，顯示柯建銘申請註冊「大罷免 大成宮」商標，時間為今年6月5日，他說，「我之前一直懷疑老柯是不是老人痴呆？才會每天鬼打牆，但我發現我錯的離譜！老柯精明到居然把『大罷免 大成宮』都去註冊商標了，準備狠狠削一票！在此鄭重向深謀遠慮的柯建銘總召致上最誠摯的歉意！」

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對此，周軒今傍晚在臉書發文澄清，「在此鄭重向深謀遠慮的柯建銘總召致上最誠摯的歉意！關於柯總召註冊『大罷免 大成功（宮）』商標一事，柯總召從頭到尾只是為了避免這個口號被他人搶先註冊，造成全台31個罷區的公民團體在宣傳上的困擾。

周軒指出，「事實上，這一次所有印有『大罷免 大成功（宮）』的帽子與旗子，皆為無償提供，這一點，相信所有罷免團體，甚至參與罷免活動的民進黨籍民代都可以作證，從柯總召辦公室索取的幾百幾千份旗子與帽子，都沒有付過任何一毛錢，現在是這樣，往後也是這樣。」

他接著說：「至於要去印『大罷免 大成功（宮）』的文宣品，那更是無所謂，直接拿去用就好，如果遇到有人說要錢的，請跟我反應，那應該是詐騙。事實上，柯總召沒有跟大家講的是，為了這場活動，他是去借錢印帽子跟旗子的，從台東到屏東，從北港到南港，各位參與罷免活動的朋友，手上拿的綠白相間『大罷免 大成功（宮）』旗子，頭上戴的『大罷免 大成功（宮）』的帽子，很大一部分都是柯總召做的。最後，請某些媒體人注意，文字是有力量的，真的不要隨便拿『老人癡呆症』來評判別人！」

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