為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍營控柯建銘申請「大罷免大成宮」商標為營利 周軒曝真相！

    民進黨團總召柯建銘。（資料照）

    民進黨團總召柯建銘。（資料照）

    2025/07/30 18:07

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免大失敗後，民進黨立院黨團總召柯建銘成為藍白圍剿箭靶，部分綠營人士也直指他是重點檢討對象。親藍名嘴謝寒冰今日爆料，挺罷方的SLOGAN「大罷免 大成宮」竟被柯建銘拿去註冊商標，質疑老柯利用公民想要「狠削一票」。對此，柯建銘助理周軒澄清，柯建銘之所以會註冊商標，是為了全國罷團宣傳方便，這次所有印製該SLOGAN的周邊皆為無償提供，甚至帽子、旗子等物都是柯建銘借錢去做的，並沒有「狠削一票」、「狠撈一筆」這種事。

    謝寒冰今天（30日）在臉書PO出一張商標註冊圖，顯示柯建銘申請註冊「大罷免 大成宮」商標，時間為今年6月5日，他說，「我之前一直懷疑老柯是不是老人痴呆？才會每天鬼打牆，但我發現我錯的離譜！老柯精明到居然把『大罷免 大成宮』都去註冊商標了，準備狠狠削一票！在此鄭重向深謀遠慮的柯建銘總召致上最誠摯的歉意！」

    對此，周軒今傍晚在臉書發文澄清，「在此鄭重向深謀遠慮的柯建銘總召致上最誠摯的歉意！關於柯總召註冊『大罷免 大成功（宮）』商標一事，柯總召從頭到尾只是為了避免這個口號被他人搶先註冊，造成全台31個罷區的公民團體在宣傳上的困擾。

    周軒指出，「事實上，這一次所有印有『大罷免 大成功（宮）』的帽子與旗子，皆為無償提供，這一點，相信所有罷免團體，甚至參與罷免活動的民進黨籍民代都可以作證，從柯總召辦公室索取的幾百幾千份旗子與帽子，都沒有付過任何一毛錢，現在是這樣，往後也是這樣。」

    他接著說：「至於要去印『大罷免 大成功（宮）』的文宣品，那更是無所謂，直接拿去用就好，如果遇到有人說要錢的，請跟我反應，那應該是詐騙。事實上，柯總召沒有跟大家講的是，為了這場活動，他是去借錢印帽子跟旗子的，從台東到屏東，從北港到南港，各位參與罷免活動的朋友，手上拿的綠白相間『大罷免 大成功（宮）』旗子，頭上戴的『大罷免 大成功（宮）』的帽子，很大一部分都是柯總召做的。最後，請某些媒體人注意，文字是有力量的，真的不要隨便拿『老人癡呆症』來評判別人！」

    相關新聞請見︰

    柯建銘申請「大罷免 大成宮」4類商標 經濟部尚未核准

    申請「大罷免大成宮」商標為營利？ 柯建銘轟藍營「鬼扯蛋」

    謝寒冰爆柯建銘註冊「大罷免 大成宮」商標。（圖翻攝自謝寒冰臉書）

    謝寒冰爆柯建銘註冊「大罷免 大成宮」商標。（圖翻攝自謝寒冰臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播