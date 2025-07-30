議會綠黨團：新北超收稅124億應普發 市府回「轉達政院」

議會民進黨團幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈表示，新北市去年稅課收入超收高達124.64億元，以新北市人口約400萬人計算，平均每人可領約3000元。（記者黃子暘攝）

2025/07/30 20:32

〔記者黃子暘／新北報導〕立法院國民黨、民眾黨團以中央政府超徵稅收為由，要求普發現金1萬元，有民眾也盼地方普發超徵稅金，新北市府以須依預算法規定優先用於填補舊債為由拒絕。市議會民進黨團總召集人廖宜琨等批評，審計部最新公布的去年度總決算審核報告揭示，去年新北市歲入歲出結餘20億9033萬元，歲入超徵62億元、歲出少花94億元，市府卻仍宣稱收支差短136億，是在混淆視聽，要求提出具體普發方案。

市府副發言人羅婉庭回應，民進黨團對普發現金的要求，市府願協助一字不漏轉達行政院，一同督促中央儘速執行立法院決議；執政黨一下宣稱普發違憲，一下要求地方加碼，建議口徑一致，或至少先了解預算法。

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廖宜琨、副召集人蘇錦雄批評，市府動輒指責中央補助不足，自身預算執行卻表現低落，去年度歲出未執行金額94億元，主要集中在教育局、社會局及財政局，這些經費多因工程規劃、變更設計或施工延宕被保留，無法真正用在市民身上；審計部最新決算報告已揭示，市府宣稱「收支差短136億」是混淆視聽，若不打算發錢給市民，就該坦誠說明。

幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈表示，地方普發現金議題凸顯國民黨的雙重標準；新北市去年稅課收入超收高達124.64億元，以新北市人口約400萬人計算，平均每人可領約3000元，籲市府提出具體普發現金方案。

議會國民黨團副書記長黃心華說，普發應要看政府財政有無所謂「累計賸餘」，不可能拿特定一年財務狀況好就要求該如何，中央過去連年稅收超徵，有累計賸餘，但新北市卻是累計短絀，比較基準不同，認為中央應落實立院決議、普發現金還稅於民。

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