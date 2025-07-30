籲民進黨停止823罷免 黃國昌：賴清德以台灣為念懸崖勒馬

民眾黨主席黃國昌到土城參加「核三延役投同意、為了台灣爭口氣」活動。（記者翁聿煌攝）

2025/07/30 17:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕民眾黨主席黃國昌今天到新北市土城參加「核三延役投同意、為了台灣爭口氣」活動受訪說，台灣民眾在726展現的民意和心聲，已經非常清楚，民進黨不該再舉行823罷免，希望總統賴清德能為過去這段時間台灣社會造成的裂痕，撕裂、對立和衝突，站出來跟台灣人民道歉，行政院長卓榮泰負起責任辭職下台，立院總召柯建銘知所進退。

黃國昌說，台灣政府因應美國高關稅，賴清德與卓榮泰內閣表現荒腔走板，把所有國人和公民社會蒙在鼓裡，過去民進黨主張對外經貿談判，事前、事中都要有公民社會的參與，都要有國會監督，顯然民進黨掌握權力後，露出民進黨的本質，只想獨裁不想接受監督，現在連最基本的資訊分享都不願意做，到目前為止，我們必須要說民進黨在對美關稅談判的黑箱作業，已經讓產業、勞工，甚至非常多的農漁民高度不滿，希望賴清德能夠負責任的適時向台灣人民說清楚、講明白。

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黃國昌說，823罷免應不應該繼續辦下去，相信社會的聲音已經非常清楚，完全在民進黨一念之間，甚至民進黨今天有立委在開中常會前，已公開提出這樣的呼籲，盼賴清德以台灣為念、以蒼生為念，懸崖勒馬不要再惡搞了。

他指出，至於過去台灣編的治水預算，特別在在前瞻基礎建設中，有預算8800億元，相當高比例花在治水，為什麼花了將近1000億元預算後，中南部民眾還在為水患所苦，預算到底花到哪裡去，還是落到綠油油的口袋裡，賴清德政府和民進黨政府應給全民一個交待。

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