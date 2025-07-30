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    柯建銘申請「大罷免 大成宮」4類商標 經濟部尚未核准

    民進黨團總召柯建銘申請大罷免商標。（取自檢索系統）

    民進黨團總召柯建銘申請大罷免商標。（取自檢索系統）

    2025/07/30 17:26

    〔記者林菁樺／台北報導〕民進黨立院總召柯建銘申請「大罷免 大成宮」商標！台灣政壇最熱話題就是大罷免，而根據經濟部商標檢索系統顯示，柯建銘已於6月5日申請商標，用於面紙、免洗餐盤、Ｔ恤棒球帽、政治性集會等4類，不過經濟部目前尚未核准。

    我國商標制度採取註冊保護主義，柯建銘先前受訪不斷強調，大罷免口號「是由我發起」，柯建銘也直接向經濟部申請「大罷免 大成宮」商標。

    根據經濟部商標檢索系統，申請人就是柯建銘，登記地址台北市中正區青島東路3號3樓，就是柯建銘國會辦公室。「大罷免 大成宮」申請商品類別包括016、021、025、045一共四類，如桌曆、海報、面紙、免洗餐盤、T恤、棒球帽等，多可用在一般競選文宣品。

    業界評論，柯建銘的操作不是搶發文，而是搶註商標，罵聲帶來流量，但註冊才是主權。因為商標一旦註冊成功，他人無法隨意使用，否則就構成侵權。

    目前經濟部尚未核准，一般商標申請案審查時間約6個月左右，但柯建銘是申請「快軌案」，案件如被列為「快軌案件」，審查時間估計可加快1.5個月，約在3.5到4個月間可取得官方審查結果。

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