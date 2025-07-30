沈伯洋罷後座談深度探討 「山除薇害」預告下一步

罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」也預告他們將轉型社團法人、持續監督中山區與北松山區的所有民意代。。（資料照）

2025/07/30 17:10

〔記者林哲遠／台北報導〕首波「726」大罷免落幕，為了「接住」在罷免過程中積極投入的台灣公民，民進黨立委沈伯洋昨起舉辦一系列「罷免後行動座談」。參與昨晚北北基場的「山除薇害」幹部今日除了透露會中流程外，也預告他們將轉型社團法人、持續監督中山區與北松山區的所有民意代表。

「山除薇害」幹部伊碇罷接受本報訪問指出，729座談會比較像是一場罷團間的深度研討會，從沈伯洋分享各選舉區中藍綠白的數據開始，逐步檢討罷免過程中民進黨未能全力支持的現實，也呼籲罷團夥伴不要自責做得不夠。

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伊碇罷說，緊接著，由三號志工、聯電創辦人曹興誠呼籲大家不要放棄民主運動，726罷免結束後，無論是轉身回歸生活、或再出發協助823的罷團，他都表達尊重與祝福。最後則聚焦在分享罷免中那些值得記得的時刻、遭遇的挫折與未來的調整，也討論罷免志工們是否有意願、也有動能，繼續推動未來的民主行動。

「山除薇害」表示，感謝以上人士的策劃，讓想持續參與民主改革的夥伴找到方向及戰友，也讓對政治現況感到不滿的志工，有一個出口能整理情緒、重新找到前行的力量。

面對後續行動，「山除薇害」透露，他們將如同其他罷團一樣，先溫柔地接住每一位志工的心情，提供支持與協助，同時已號召志工協力823的罷團支援，並將先前剩餘的物資提供給有需要的罷團使用。

「山除薇害」指出，就中長期來說，他們預計轉型為正式的社團法人，持續監督中山區與北松山區的所有民意代表，從市議員、立法委員到市長，將每一次破壞民主的發言與投票記錄下來、讓更多市民知道；他們目前正積極了解組織架構、法人登記與監督機制的可行性，希望能夠從罷免行動轉化為穩健、持續的民主改革力量。

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