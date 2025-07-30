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    賴清德指示支援823罷免並向罷團致歉 國民黨：退回「賴系掌門人」

    兼任民進黨主席的賴清德總統今日指示全力支援823罷免，並向公民罷團以及支持者致歉，國民黨智庫副執行長凌濤批評賴清德自失格局。（資料照）

    兼任民進黨主席的賴清德總統今日指示全力支援823罷免，並向公民罷團以及支持者致歉，國民黨智庫副執行長凌濤批評賴清德自失格局。（資料照）

    2025/07/30 16:26

    〔記者施曉光／台北報導〕兼任民進黨主席的賴清德總統在今日民進黨中常會上指示全力支援823罷免，並向公民罷團以及支持者致歉，國民黨智庫副執行長凌濤批評賴清德，既沒有抓緊最後的浮木，也沒有彰顯總統高度，沒有執政黨的反省，只是退回最小的「賴系掌門人」，自失格局。

    凌濤表示，從賴清德的發言可以窺見，726結果並無警醒，更無反省，反而油門一路催到823，賴清德指示民進黨代理秘書長繼續搞大惡罷，要再一次與台灣人民對決，剛愎的性格一覽無遺。

    他還說，賴清德言稱「向所有投入的公民團體與支持者，深深致上歉意」，證實賴清德自上任以來最大的問題就是，已經自我矮化成非台灣全民的總統，「而是民進黨及青鳥側翼的領袖」，賴清德難道不應該為台灣整整耗費1年的資源、救災失能、不思經濟民生，向全民鄭重道歉嗎？

    此外，凌濤說，令人訝異的是由民進黨副秘書長何博文代理秘書長，卓內閣被外界認為需要撤換的經濟部、衛福部、內政部、教育部等首長卻穩如泰山，他認為最大原因恐怕就是「賴清德沒人了」，而被推上去處理823的何博文也讓全民充滿問號，此時此刻台灣人面臨風災、關稅的內外交迫，執政黨的要務卻是派何博文繼續搞823大罷免。

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