王世堅喊反對大罷免 民進黨中常委：不對違法違憲法案妥協

民進黨中常委王世堅在中常會重申反對罷免、並呼籲黨主席賴清德拜託罷團撤案，但多數中常委持反對意見。（記者王藝菘攝）

2025/07/30 16:24

〔記者陳昀／台北報導〕726第一波大罷免全盤皆墨，外界關注綠營如何迎戰823第二波7名國民黨立委罷免投票；據轉述，民進黨中常委王世堅在中常會重申反對罷免，並呼籲黨主席賴清德拜託罷團撤案，但多數中常委持反對意見，主張民進黨對任何違法違憲的法案不可能妥協，也絕對不會落下公民團體。

據轉述，王世堅在臨時動議時率先發言，再次表態反對大罷免，引「千金之子，不死於市」典故，國家的命運不能押在一場活動上，因而被曲解，這是太大的賭注；不過，沒有獲得任何人呼應或附和，王世堅也未與立法院民進黨團總召柯建銘有互動。

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正國會中常委陳茂松隨後表示，國會本就不該通過違法、違憲的法案，民進黨是有原則的，要全力相挺行政院長卓榮泰。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤也說，對於所有違法違憲的法案不可能妥協，民進黨這次可以做得更好，但絕對不會落下公民團體，「這是我們的堅持」，即使這場戰役最後會戰死沙場，她也會戰到最後一刻。她也贊同對黨內、對公民團體，需要更多對話，但民進黨要跟公民團體站在一起，不能落下任何公民團體。

王世堅會後受訪表示，現場發言的中常委大多數反對他的看法，「我只能說，贏了口才卻輸了國家，希望大家都能冷靜想想」，他抵達時柯總召已經在進行黨團報告，他認為有表達自己該表達的就好，希望大家能聽進去。

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