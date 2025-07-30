行政院擬編千億治水 王鴻薇：前瞻2500億治不好 再投1000億能治好？

國民黨立委王鴻薇30日出席中常會後受訪，抨擊民進黨立院黨團總召柯建銘把「大罷免大成功」拿去註冊商標，是為了發大財。（記者張嘉明攝）

2025/07/30 16:31

〔記者施曉光／台北報導〕近期南台灣豪雨不斷，造成嚴重淹水，行政院規劃編列約1000億元經費，推動末端治水工作，國民黨立委王鴻薇今日受訪質疑，過去前瞻建設預算中就有2500億水環境相關預算，而且至今仍在執行，沒有結案，如果2500億無法治好水患，再投1000億就能治水患？她強調，「天災可怕，人禍更可怕」，並懷疑其中是否有人偷工減料、A錢？

王鴻薇表示，每次政府都說要治水，而且花了很多錢，過去前瞻建設預算的相關預算，台南市拿得最多，但錢到底花到哪裡去了？現在政府又要編列治水預算，她擔心政府每次動不動就以千億為單位編列大筆預算，但每一次都無法阻止下一次的淹水，難道人民的納稅錢全都泡在水裡？

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有關外傳美國要求台灣以3000億美元投資AI園區，王鴻薇表示，這簡直是天文數字，台灣的外匯存底不過5000億，等於要拿5分之3來貢獻給美國，美國AI園區與台灣究竟有何關係？她強調，台美關稅談判有太多的黑箱，賴政府有責任告訴國人，多少才是比較好的關稅稅率以及台灣的代價為何，如果美國政府獅子大開口，台灣就要照單全收，台灣將債留子孫。

此外，針對立法院民進黨團總召柯建銘傳出把「大罷免、大成宮」申請註冊商標，王鴻薇酸說，看起來大罷免是一門好生意，而且商品不是只有一般的競選文宣品，就連睫毛刷、牙刷等商品都可以註冊，不過柯建銘的發財夢已經飛掉，大罷免淪為一場空，他痛批柯建銘一方面喊大罷免大成功，另一方面又想大罷免大發財，製造社會對立與內耗，非常不道德，應該為此向國人道歉。

此外，有關民進黨立委王世堅今天送一包衛生紙給柯建銘，要求柯為這次大罷免「擦屁股」，國民黨發言人楊智伃表示，王世堅送衛生紙，代表非常多的涵意，而且衛生紙要送的不只有柯建銘，還有賴清德總統，726罷免投票結果是人民對賴清德投下不信任票，希望賴清德能聽見民意，找回國家團結，並好好反省與民意對話。

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