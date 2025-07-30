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    奔高雄山區視察 陳其邁：相關措施以民眾安全為最高原則

    陳其邁視察六龜側溝清疏進度，並準備飲品感謝隊員辛勞。（高市府提供）

    陳其邁視察六龜側溝清疏進度，並準備飲品感謝隊員辛勞。（高市府提供）

    2025/07/30 16:02

    〔記者王榮祥／高雄報導〕受西南氣流影響，中央氣象署發布高雄山區「超大豪雨特報」，市長陳其邁上午專程上山視察，除實際了解大雨對地方的衝擊，也送飲品慰勞現場搶修與巡查人員，他強調相關措施以民眾安全為最高原則。

    氣象署統計，多納林道氣象站（茂林區）過去24小時累積雨量已達555毫米、溪南氣象站（桃源區）達443毫米、大津氣象站（六龜區）371毫米，六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏等區列為土石流或大規模崩塌警戒區。

    陳其邁上午前往六龜視察六津橋、高133線0K+500處道路搶通及側溝清疏，並了解道路防災整備情況；他強調市府將持續以民眾安全為最高原則，全力因應氣候風險。

    他同時指出，扇平山莊通往不老溫泉路段，遇豪雨易有土石流風險，因此市府已於28日晚間10時前完成高風險區域居民撤離作業。

    陳其邁也準備飲品慰勞現場搶修與巡查人員，提及後續面對道路修復與安全通行需求，已盼請交通部公路總局在兼顧作業人員與民眾安全前提下，加速搶修施工，並與市府密切協調，共同守護山區居民的安全與通行權益。

    陳其邁並再次提醒市民，今山區仍有強降雨，務必嚴防落石、土石流等災情。

    六龜區寶來高133線0k+500道路受土石流影響，陳其邁視察搶通作業情況 。（高市府提供）

    六龜區寶來高133線0k+500道路受土石流影響，陳其邁視察搶通作業情況 。（高市府提供）

    六龜區寶來高133線0k+500道路受土石流影響，陳其邁視察搶通作業。（高市府提供）

    六龜區寶來高133線0k+500道路受土石流影響，陳其邁視察搶通作業。（高市府提供）

    六龜區寶來高133線0k+500道路受土石流影響，相關單位積極搶修 。（高市府提供）

    六龜區寶來高133線0k+500道路受土石流影響，相關單位積極搶修 。（高市府提供）

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