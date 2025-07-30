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    幽靈連署多人被押 綠委陳冠廷建議法務部審視非暴力罪長押必要性

    陳冠廷表示，長期羈押固然可能基於防止串供等偵查考量，但對於未涉及人身傷害的非暴力犯罪，被告是否就必須接受長時間限制人身自由？（記者劉詠韻翻攝）

    陳冠廷表示，長期羈押固然可能基於防止串供等偵查考量，但對於未涉及人身傷害的非暴力犯罪，被告是否就必須接受長時間限制人身自由？（記者劉詠韻翻攝）

    2025/07/30 16:10

    〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨先前為反制民進黨，發起多起報復性罷免案，但過程中屢傳偽造爭議，多人被羈押。民進黨立委陳冠廷今（30）日於立法院司法及法制委員會中指出，他曾遭罷團偽造連署資料，但也認為，儘管涉案者確實偽造或錯誤填寫連署資訊而遭羈押，但建議法務部是否在處理非暴力案件、五年以下刑期時，應斟酌民眾應接受的是一般審判，而非將長時間羈押作為唯一方式。

    針對檢調偵辦幽靈連署案件，陳冠廷表示，長期羈押固然可能基於防止串供等偵查考量，但對於未涉及人身傷害的非暴力犯罪，並詢問法務部長鄭銘謙，被告是否就必須接受長時間限制人身自由？

    陳冠廷亦指出，目前已有國際媒體注意到台灣在未經審判前，即實施長期羈押的比例偏高，並認應超越藍綠對立，重新審視羈押制度，讓司法程序既能有效運作，保持對等的審判空間，當中是否需要修正制度，如何更符合人權。

    最後，陳冠廷呼籲，法務部應重新檢視羈押的適用門檻與比例原則，避免其成為替代審判的常態。陳冠廷語畢，質詢時間已到而鈴聲響起，鄭銘謙不及回覆，整場質詢就結束。

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