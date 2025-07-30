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    柯文哲續押藍白突考察北所 莊瑞雄：應避免瓜田李下

    立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄。（資料照）

    立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄。（資料照）

    2025/07/30 15:59

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會突排定明天赴台北看守所考察。據悉，包括民眾黨立委黃國昌、張啓楷及國民黨立委吳宗憲都將前往。由於民眾黨前主席柯文哲日前甫被續押，此舉恐有施壓北所之嫌。對此，民進黨立委莊瑞雄提醒，應以公正客觀態度履行監督職責，避免讓外界產生「瓜田李下」的政治干預聯想。

    司法委員會本週議程原僅排定週一、週三，今日卻突然新增31日議程，由國民黨籍召委吳宗憲排定「考察北所有關法務部、行政院人事行政總處、公務人員保障暨培訓委員會、衛福部就『北所之戒護比高達1：13.5，甚於全國矯正機構戒護比平均數1：11。戒護、輔導人力改善及工作保障，科技輔助戒護等節省人力之管理興革措施，與相關衛生醫療業務』業務概況。」

    對此，司法委員會另一位民進黨籍召委莊瑞雄表達「尊重與提醒」，強調應聚焦制度改革，勿讓外界產生政治聯想。他說，考察應本著監督司法與守護人權的初衷，聚焦看守所環境與管理制度是否符合法定標準與公平正義。

    莊瑞雄提醒，柯文哲續押裁定甫出，是社會高度關注的相關司法案件，委員會應以公正客觀態度履行監督職責，避免讓外界產生「瓜田李下」的政治干預聯想。

    莊瑞雄強調，柯文哲案件已進入審理程序，委員會除了謹慎應對社會觀感，尊重司法獨立，他也呼籲所有委員以專業與負責態度，展現立院應有的高度，讓此次考察真正為司法改革與人權保障帶來正向推動。

    對此，吳宗憲未接電話，截稿前無法得知其回應。

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