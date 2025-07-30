北市普發2萬？何孟樺揭蔣萬安一句話可決定 市府：議員先跟中央溝通

台北市長蔣萬安批評，中央苛扣地方補助款，又要地方發錢。（記者張嘉明攝）

2025/07/30 16:40

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨與民眾黨以中央政府超徵稅收為由，在國會推動普發現金1萬元，綠營民代認為，藍白既然認為普發現金是全民共識，地方政府超徵的稅收也應普發，台北市長蔣萬安今（30）回應，中央苛扣地方補助款，又要地方發錢。民進黨議員何孟樺舉多項數字說，以台北市的財政狀況，蔣萬安若真心要落實普發現金，絕對是行有餘力，「要不要發，跟敬老金一樣，市長一句話可以決定」。

台北市政府副發言人葉向媛回應，蔣萬安已經說過「所得稅」與「財產稅」不同，或許議員沒有聽懂，因此進行了稻草人論證，完全打空。建議議員多了解中央法制及財稅原則後再來評論。更重要的是，若議員認為台北市應該要普發，豈不說更支持中央普發？建議先向同黨籍的總統與院長請教並溝通，以實質行動為民發聲。

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何孟樺發文說，所謂中央政府超徵的5283億元，包含地方政府超徵的802億元在內，其中也有台北市超徵的34.5億元；扣掉地方政府的802億元，中央剩4481億元數，如何能支應藍白兩黨追加1350億元，高達5450億元的特別條例？蔣萬安在罷免投票前說，「去年超徵5283億元，足以普發現金不用舉債」，就等同認可三件事，第一，超徵拿出來發現金；第二，北市超徵34.5億元要拿出來普發現金；第三，為了發現金而舉債也不是問題。

她說，上個會期通過的第一次追加減預算，計入今年撥下的中央補助收入，讓北市今年多出75億元的稅課收入，減少北市52億元的累計謄餘移用，更增加20億元的債務償還。光是去年的謄餘數170億元，就足以兌現她爭取獲蔣萬安允諾的34.5億元支援受關稅波及產業，也足以兌現蔣萬安主張的普發現金。更不要說，截至113年底止，台北市累計賸餘539億元。加上財劃法修正後，台北市將新增400億元以上的統籌分配款。蔣萬安若真心要落實普發現金，北市絕對是行有餘力。

何孟樺說，錢，顯然就在蔣萬安市長的手上，要不要發，跟敬老金一樣，市長一句話可以決定。才剛以主張普發現金獲得戰神名號的蔣市長，卻選擇推說沒有錢。如果這不是雙標嘴砲，什麼才是雙標嘴砲呢？

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