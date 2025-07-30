不只拒絕賴總統過境？外媒：美方6月取消與顧立雄華府會談

外媒「金融時報」今（30）日報導，美國6月間取消與台灣國防部長顧立雄會晤，凸顯美國總統川普（Donald Trump）可能擔憂損害美中關係、對於支持台灣過於謹慎。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/07/30 15:45

〔記者方瑋立／台北報導〕外媒「金融時報」今（30）日報導，美國6月間取消與台灣國防部長顧立雄會晤，凸顯美國總統川普（Donald Trump）可能擔憂損害美中關係、對於支持台灣過於謹慎。國防部今天對此沒有評論。

「金融時報」引述多個消息來源指出，顧立雄原計畫訪問美國華府地區，與美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）進行國防會談，但美方在最後一刻取消這場會晤安排。

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記者今天洽詢相關消息是否屬實，國防部對此沒有評論。

據報導，美方向台灣說明，取消會晤是由於美國正在打擊伊朗、時機不宜；不過有其他知情人士稱還有其他考量因素。部分美國官員擔心，若允許台灣國防部長訪美，可能會破壞美中貿易談判，也不利川普欲敲定「川習會」的安排。

知情人士表示，美方希望能夠會晤較部長層級低的官員做為折衷，但更加深了川普欲避免激怒中國的疑慮。另一名官員說，目前還不清楚會舉行何種級別的會談。

「金融時報」分析，若顧訪美成行，將釋出美方無視中國壓力的訊息。在1979年台美斷交以降，根據不成文規定，美方一直不允許台灣國防部長訪問華盛頓。對此，台灣駐美代表處向媒體說，「一向不評論軍事交流相關事項」；白宮對此也拒絕評論。

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