為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    彰縣5年財政盈餘破功 審計室：收支短絀逾5億

    彰化縣政府大樓外觀，目前正在進行外牆整修工程。審計報告指出，縣府財政結構雖稍見改善，但仍需積極開源節流，以減輕財政壓力。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府大樓外觀，目前正在進行外牆整修工程。審計報告指出，縣府財政結構雖稍見改善，但仍需積極開源節流，以減輕財政壓力。（記者張聰秋攝）

    2025/07/30 15:55

    〔記者張聰秋／彰化報導〕連5年收支有賸的彰化縣庫破功了！審計部彰化縣審計室最新審核結果出爐，113年度（2024）彰化縣總決算出現收支短絀5億3136萬餘元，是近年來首見「入不敷出」，審計室呼籲縣府強化財務管理，積極開源，否則恐難應付龐大人事與非法定社福支出。

    報告指出，113年度歲入審定為642億9745萬餘元，歲出619億2715萬餘元，歲入歲出相抵有賸餘23億7030萬餘元，加上舉債30億元後，合計可用資金為53億7030萬餘元，但實際償債達59億166萬餘元，導致收支出現短絀5億3136萬元。

    審計室提醒，雖然土地稅、印花稅等稅課收入增加，短期改善歲入，但整體自籌財源占比連續3年下滑，從111年度的20.93％降至113年度的17.26％，連一般經常性支出都快不夠支應，顯示縣府對中央補助依賴仍高。

    報告也點出，彰化縣目前1年內債務已全數清償，但仍有97億499萬餘元的長債未償，雖較前一年度減少29億元，債務結構略有改善，但壓力仍在。

    在開源方面，審計室建議縣府加速推動污水下水道使用費徵收，提升公有房地管理效能，並改善部分特種基金經營效益；節流部分則應加強人事費控管及社福資源合理分配，避免非必要支出加劇財政負擔。

    審計室強調，歲入歲出預算雖連3年結餘，但保留款項逐年增加，113年度保留數高達83億元，占歲出預算的12.43％，要求縣府強化預算控管，確保公共資源有效運用，以維財政永續與縣政發展。

    彰化縣113年度歲入歲出總決算審定結果，歲入642.97億元、歲出619.27億元，雖有賸餘23.7億元，但償還債務59.01億元後，出現5.31億元收支短絀。（圖擷取審計報告）

    彰化縣113年度歲入歲出總決算審定結果，歲入642.97億元、歲出619.27億元，雖有賸餘23.7億元，但償還債務59.01億元後，出現5.31億元收支短絀。（圖擷取審計報告）

    近年來彰化縣資本支出與經常收入變化圖，113年度經常收支賸餘164.04億元，移用支應資本支出後，最終僅剩23.7億元賸餘。（圖擷取審計報告）

    近年來彰化縣資本支出與經常收入變化圖，113年度經常收支賸餘164.04億元，移用支應資本支出後，最終僅剩23.7億元賸餘。（圖擷取審計報告）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播