彰縣5年財政盈餘破功 審計室：收支短絀逾5億

彰化縣政府大樓外觀，目前正在進行外牆整修工程。審計報告指出，縣府財政結構雖稍見改善，但仍需積極開源節流，以減輕財政壓力。（記者張聰秋攝）

2025/07/30 15:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕連5年收支有賸的彰化縣庫破功了！審計部彰化縣審計室最新審核結果出爐，113年度（2024）彰化縣總決算出現收支短絀5億3136萬餘元，是近年來首見「入不敷出」，審計室呼籲縣府強化財務管理，積極開源，否則恐難應付龐大人事與非法定社福支出。

報告指出，113年度歲入審定為642億9745萬餘元，歲出619億2715萬餘元，歲入歲出相抵有賸餘23億7030萬餘元，加上舉債30億元後，合計可用資金為53億7030萬餘元，但實際償債達59億166萬餘元，導致收支出現短絀5億3136萬元。

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審計室提醒，雖然土地稅、印花稅等稅課收入增加，短期改善歲入，但整體自籌財源占比連續3年下滑，從111年度的20.93％降至113年度的17.26％，連一般經常性支出都快不夠支應，顯示縣府對中央補助依賴仍高。

報告也點出，彰化縣目前1年內債務已全數清償，但仍有97億499萬餘元的長債未償，雖較前一年度減少29億元，債務結構略有改善，但壓力仍在。

在開源方面，審計室建議縣府加速推動污水下水道使用費徵收，提升公有房地管理效能，並改善部分特種基金經營效益；節流部分則應加強人事費控管及社福資源合理分配，避免非必要支出加劇財政負擔。

審計室強調，歲入歲出預算雖連3年結餘，但保留款項逐年增加，113年度保留數高達83億元，占歲出預算的12.43％，要求縣府強化預算控管，確保公共資源有效運用，以維財政永續與縣政發展。

彰化縣113年度歲入歲出總決算審定結果，歲入642.97億元、歲出619.27億元，雖有賸餘23.7億元，但償還債務59.01億元後，出現5.31億元收支短絀。（圖擷取審計報告）

近年來彰化縣資本支出與經常收入變化圖，113年度經常收支賸餘164.04億元，移用支應資本支出後，最終僅剩23.7億元賸餘。（圖擷取審計報告）

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