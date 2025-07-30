藍白為柯文哲考察北所？ 吳思瑤批作秀、政治施壓

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者李文馨攝）

2025/07/30 15:47

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會突排定明天赴台北看守所考察。據悉，包括民眾黨立委黃國昌、張啓楷及國民黨立委吳宗憲都將前往。由於民眾黨前主席柯文哲日前甫被續押，此舉恐有施壓北所之嫌。對此，民進黨團幹事長吳思瑤痛批，這當然是政治性的考察，藉此給看守所人員壓力，本屆司法委員會都在針對「個案」質詢，已淪為妨害司法委員會，令人遺憾。

司法委員會本週議程原僅排定週一、週三，今日卻突然新增31日議程，由國民黨籍召委吳宗憲排定「考察北所有關法務部、行政院人事行政總處、公務人員保障暨培訓委員會、衛福部就『北所之戒護比高達1：13.5，甚於全國矯正機構戒護比平均數1：11。戒護、輔導人力改善及工作保障，科技輔助戒護等節省人力之管理興革措施，與相關衛生醫療業務』業務概況。」

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對此，同為司委會委員的吳思瑤認為，這就是政治性和針對性的考察。她說，非常遺憾，這一年來司法委員會永遠淪為政治干預司法的場域，在野黨委員永遠在針對個案為難司法人員、透過質詢妨礙司法，這已成為惡例，甚至變成本屆立院的常態，「他們已經不演了，大喇喇的就是這樣來干預司法。」

吳思瑤指出，明天到北所考察這件事，很清楚的是一個政治的秀場，就是要找麻煩，藉此給看守所人員壓力。如果要關心監所環境，都可以透過合理、正常的方式，例如本會期針對監所環境的改善，已安排非常多場的質詢及專案報告，這是合宜的界線，從制度面、體制面檢視司法人權的提升、獄政管理的提升。

吳思瑤說，藍白這次考察目的很清楚，就是作秀及政治性的施壓，看是否有虧待特定個別人士柯文哲。她也強烈譴責，指本屆司法委員會亂象叢生，多針對個案質詢，延會更拿考察來墊檔，考察已淪為藍白進行政治操作的秀場，所以民進黨委員都不會去，不需要為藍白這種惡劣的做法背書。

對此，吳宗憲未接電話，截稿前無法得知其回應。

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