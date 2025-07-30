台中罷免綠營基本盤 西屯、南屯7成多開最差

台中罷免綠營基本盤，西屯、南屯開最差，圖為國民黨部宣布罷免結果情形。（資料照）

2025/07/30 16:04

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市罷免3席藍委廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪宣告失敗，其中，以西屯及南屯（第4選區）開出83812張「同意」罷免票，僅為上屆民進黨立委張廖萬堅得票數（11萬3350票）的7成多（73.94%），為台中3區綠營基本盤最差選區，民進黨市議員陳淑華表示，公民團體表現可圈可點，尤其是以年輕人為主力，充足理想、熱血、熱情且行動力滿分，是台灣社會力核心，綠營將持續為823罷免投票盡力。

民進黨市議員何文海則認為，24比0全面失敗就是政策問題，藍白守方普發1萬元政策奏效，是1萬元救了他們，接下來會協助台中3罷區全力在823通過罷免案。

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台中市罷免3席藍委廖偉翔同意票開出83812票、羅廷瑋74012票，至於黃健豪開出88914票，被外界視為綠營基本盤及罷團票，而與上屆選舉相較，民進黨立委候選人張廖萬堅、江肇國及莊競呈，各拿到11萬3350票、8萬6784票及10萬7357票，3區罷免同意票佔綠營得票比例各為73.94%、83.47%及82.82%。

陳淑華指出，此次罷免案公民團體表現可圈可點，尤其是以年輕人為主力，充足理想、熱血、熱情且行動力滿分，是台灣社會力的未來與核心，至於整體戰略民進黨需深自檢討，罷免後期被國民黨操作普發一萬元、5天假等等牽著走，陷入無法擺脫藍綠惡鬥的泥淖。

何文海說，藍白在選戰末期開出普發1萬政策利多，「是1萬元救了他們」，攻方由公民團體及綠營議員主導，防守方是市長及國民黨立委，只能接受選舉結果，大家都盡力了，接下來會協助3罷區在823通過罷免案。

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