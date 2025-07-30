積極投入中南部重建 賴清德令民進黨公職全力配合救災

總統賴清德昨天坐鎮中央災害應變中心，指示將成立雲嘉南災後多重前進指揮所。 （記者陸運鋒攝）

2025/07/30 15:28

〔記者陳昀／台北報導〕726大罷免全部未過，各界關注兼任民進黨主席的總統賴清德今天中常會如何表態，但在談及罷免議題前，賴先對中南部災情表達關切，並要求中央黨部與各地黨公職攜手合作，全力配合地方各項救災行動，協助災民早日度過難關。

賴清德表示，「對於連日來西南氣流帶來的豪雨，造成中南部多處嚴重淹水，昨天，我前往中央災害應變中心聽取災情簡報，並責成國軍全力投入清理與復原工作。行政院卓榮泰院長也在昨天親赴雲嘉南等地，了解災情、督導防災救災工作，確保中央與地方攜手同心，全力抗災。」

請繼續往下閱讀...

賴清德說，對於丹娜絲颱風來襲，農漁業、電力、通訊嚴重損害，更造成3萬多戶住宅受損，為了加速雲嘉南地區的重建修復，他和卓榮泰院長討論後，已請行政院政務委員陳金德召集成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，也希望由工程相關機關會同地方政府協調、調度承攬中央工程相關機關的業者，積極投入重建工作，儘速協助民眾重建家園。

賴清德也責成中央黨部和各地黨公職攜手合作，全力配合政府在地方上的各項救災行動，協助所有受災民眾早日度過難關。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法