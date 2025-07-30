竹市關埔空橋等11計畫113年「執行率0」 審計室要求市府改進

新竹市關埔空橋等工程113年執行率0，經費遭保留，對此審計室報告已提出要求改進。市議員曾資程認為，市府有錢卻做不了事，執行率差顯示城市治理能力不佳。圖為關埔空橋工程進度情形。（記者洪美秀攝）

2025/07/30 15:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市113年審計室報告近期出爐，市議員曾資程指出，從報告中可歸納市府爭取中央政府計畫型補助款及一般性補助款，推動施政及重大公共工程的執行，因部分計畫型補助計畫前置作業及執行未臻周妥，導致完工期程延遲，補助經費全額保留或預算賸餘比率偏高，其中，關埔慈雲空橋工程等11項計畫113年未執行，保留金額達5億7853萬餘元，顯示市府除無重大建設計畫，執行率更差，而這就是高虹安與邱臣選治理的市府團隊成果表現。對此，市府尚無回應。

曾資程分析指出，其中計畫型補助計畫保留數占預算數比率50%且逾500萬元計有23項、保留數合計9億3622萬餘元。光是關埔區空橋生活圈人行立體連通系統建設計畫等11項計畫經費，因悉數未執行全額保留達5億7853萬餘元。另計畫型補助計畫執行賸餘（或減免、註銷）數占各該計畫預算數之比率達20%且逾500萬元者，達11項、金額2億6672萬餘元。主要是執行進度未如預期，導致撤案或編列預算未執行，流失補助款。

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曾資程以竹市財政分析，竹市的歲出規模持續成長，已從222.2億增至258.4億，但市府自籌財源從110.7億增至119.3億，占整體歲入比率從 51.05% 降到40.88%。竹市預算成長是靠中央政府補助，因此中央對地方的支持是穩定明確的。然市府經常支出（如人事、維運）從170.8億增至215.9億，增幅高達26.37%，但資本支出（如建設投資）反從51.3億降到42.5億，長期來看，建設性支出減少，將影響城市發展與永續建設。他指出，竹市不缺資源，缺有責任感與執行力的治理。

新竹市關埔空橋等工程113年執行率0，經費遭保留，對此審計室報告已提出要求改進。市議員曾資程認為，市府有錢卻做不了事，執行率差顯示城市治理能力不佳。（資料照，記者洪美秀攝）

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