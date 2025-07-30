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    行政院增補苗栗9.4億 鍾東錦感謝中央體恤

    縣長鍾東錦感謝中央體恤苗栗縣財政困境，也希望後續能再多給予協助。（圖由縣府提供）

    縣長鍾東錦感謝中央體恤苗栗縣財政困境，也希望後續能再多給予協助。（圖由縣府提供）

    2025/07/30 15:16

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕立法院刪減中央政府總預算，行政院決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，苗栗縣粗估短少近67億，施政大受影響。今（30）日傳來好消息，行政院增加苗栗縣9.4億元補助，縣長鍾東錦感謝中央體恤苗栗縣財政困境，也希望後續能再多給予協助。

    鍾東錦表示，感謝行政院長卓榮泰、主計總處主計長陳淑姿，先撥補了9.4億元，另公文上也表示若屆時有困難，行政院也會再協助。經縣府盤算還是差一些，但仍感謝中央體恤苗栗縣政府財政上的辛苦與困難。

    立法院刪減中央政府總預算，行政院決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%。縣府財政處統計，苗栗縣7至12月原一般性補助款分配及撥付數部分經費28.12億元改列為未分配數（緩撥），加計原未分配5.61億元，估計今年全年度遭凍結數計33.74億元。

    此外，中央因營業稅退稅等因素，普通統籌分配稅款從今年6月底前改以「實際數撥付」，苗栗縣2、3月僅獲配月平均撥付數7至8成，4月僅以55.64%撥付，截至4月底，苗縣分配稅款較預算短收約5.94億元，推估全年普通統籌分配稅款約計短少33.2億元。兩者合計粗估全年來自中央財源將短收約66.9億元，嚴重衝擊財政，尤其現金流調度會相當吃緊。

    為此，鍾東錦透過立委陳超明、邱鎮軍聯繫，於5月間北上行政院主計總處當面表達苗栗縣的困難，「一定要中央幫忙，不然會過不了關」，主計長陳淑姿當時也允諾會研提應對協助方案向行政院報告。

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